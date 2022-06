Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Der Zürich-Krimi» im Ersten? Punktete «Hartes Leben» beim TV-Sender RTLZWEI?

Am Donnerstagabend hatte einmal mehr Das Erste die Hosen an:mit der Folge „Borchert und der Mord im Taxi“ führte zu 5,82 Millionen Zuschauern und sicherte sich 23,4 Prozent bei allen sowie 8,3 Prozent bei den jungen Menschen.undverbuchten im Anschluss 3,36 und 2,49 Millionen, die Marktanteile lagen bei 14,7 sowie 13,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die blaue Eins 6,2 und 8,2 Prozent.Unterdessen setzte das ZDF auf, der Spielfilm kam bei 3,06 Millionen Zuschauern an. Die Marktanteile bewegten sich bei 12,4 und 12,5 Prozent. Dasundwar bei 3,25 respektive 2,43 Millionen Zuschauern gefragt, die Sendungen holten 14,8 und 15,1 Prozent. Beim jungen Publikum waren 10,9 und 8,4 Prozent mit von der Partie.RTL setzte aufund bekam 1,50 Millionen Zuschauer, mit 0,53 Millionen jungen Leuten fuhr man gute 10,9 Prozent Marktanteil ein. Daswar bei 1,01 Millionen Zuschauern von Interesse. Mit 0,27 Millionen jungen Leuten lag man bei 5,1 Prozent. Eine neue-Ausgabe war bei 0,72 Millionen Zuschauern gefragt, in der Zielgruppe standen 5,6 Prozent auf der Uhr.ProSieben sicherte sich 0,66 Millionen Zuschauer mit, danach blieben 0,43 Millionen Zuschauer beidran. Die Marktanteile bei den Umworbenen lagen bei üblen 4,2 und 3,8 Prozent. VOX schickteundauf Sendung und erntete 0,85 und 0,83 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen waren 9,5 und 10,9 Prozent dabei. Eine alte-Ausgabe kam auf 0,68 Millionen Zuschauer und sagenhafte 6,2 Prozent.brachte es danach sogar auf sieben Prozent.