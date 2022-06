Jeff Frost verlässt Sony Pictures Television

Köpfe

Fünf Jahre verantwortete er das amerikanische Fernsehgeschäft von Sony.

Jeff Frost tritt von seiner Rolle als Präsident der Sony Pictures Television Studios zurück. Frost hatte die Position des Studiochefs in den letzten fünf Jahren inne. Er wurde vom Vorsitzenden und CEO von Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, ernannt, nachdem die früheren Präsidenten Zack Van Amburg und Jamie Erlicht wegen ihrer Aufgaben als Leiter von Apple TV+ zurückgetreten waren. Frost war zuvor bei Sony Pictures Television Studios als Leiter der Geschäftsabteilung tätig.Ravi Ahuja, Sony's Chairman of Global Television Studios, und Frost gaben die Nachricht am Donnerstag in einem Memo an die Mitarbeiter bekannt, aus dem der US-Branchendienst ‚Variety‘ zitiert. Darin heißt es, dass Frost bis September bleiben wird, während das Studio nach einem neuen Leiter sucht. Ahuja bestätigte auch, dass Jason Clodfelter, der Frost als Co-Präsident unterstellt ist – eine Position, die er sich zuvor mit dem inzwischen entlassenen Chris Parnell teilte – seinen Vertrag vor kurzem verlängert hat und in seiner derzeitigen Position bleiben wird."Auf persönlicher Ebene hat Jeffs pragmatischer und freundlicher Ansatz es zu einem Vergnügen gemacht, während meiner 15 Monate hier mit ihm zusammenzuarbeiten", schrieb Ahuja. "Jeff ist eine der am härtesten arbeitenden und engagiertesten Führungskräfte, die ich je getroffen habe. Er war eine herausragende Führungspersönlichkeit bei Sony Pictures Television in einer Zeit des außergewöhnlichen Wandels in unserer Branche, und ich bin sicher, dass er auch in Zukunft bei allem, was er vorhat, erfolgreich sein wird."