«Ein Fall für zwei» landet auch mit einer Wiederholung an der Spitze der Tagesrangliste

Quotennews

Zudem lief die letzte reguläre Ausgabe der «heute-show» vor der Sommerpause mit der größten Reichweite seit etwa zwei Monaten.



Das ZDF hatte in der Vorwoche die Ausstrahlung der neuesten Staffel vonbeendet, hielt allerdings weiterhin an dem Programm fest. Tatsächlich führte die gestrige Wiederholung nur zu einem minimalen Rückgang der Reichweite von zuletzt 4,85 auf 4,66 Millionen Menschen. Der Marktanteil wuchs sogar um einen Punkt auf starke 21,6 Prozent. Die 0,33 Millionen Jüngeren sicherten sich weiterhin ein solides Resultat von 7,4 Prozent.Weiter ging es mit einer neuen Folge von, die im Anschluss 4,24 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm hielt. Die Quote befand sich weiterhin bei hohen 19,0 Prozent. Bei den 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde ein passabler Marktanteil von 6,5 Prozent ermittelt. Diezog für die letzte reguläre Ausgabe vor der Sommerpause noch einmal an und hob sich erstmals seit Anfang April wieder über die Marke von vier Millionen Zuschauern. Bei einer Reichweite von 4,06 Millionen Menschen kamen starke 20,7 Prozent zusammen. Die 0,95 Millionen Jüngeren sorgten für herausragende 19,5 Prozent Marktanteil und belegten den ersten Platz der Tagesrangliste in der jüngeren Gruppe.Das Erste strahlte zur Primetime die Komödieaus, welche jedoch nicht über 2,78 Millionen Fernsehende hinauskam. Mit 12,7 Prozent Marktanteil befand sich das Programm knapp über dem Senderschnitt. Bei den 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden solide 7,7 Prozent Marktanteil eingefahren.