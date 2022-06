VOX: «Die wundervolle Welt der Liebe» überzeugt nicht

Quotennews

RTLZWEI hingegen fuhr mit «The Last Witch Hunter» und «Redemption» Spitzenwerte ein.



VOX zeigte zur gestrigen Primetime eine neue Ausgabe der Dokusoap. Das Format erzählt von ungewöhnlichen Liebesgeschichten, bei denen Religion, Kultur oder Geschlecht keine Rolle mehr spielen. So geht es um den Kronprinzen Haakon von Norwegen, der trotz aller Widerstände Mette heiratete oder um Bianca, die trotz des Tourette Syndroms ihren Partner fürs Leben gefunden hat. Kommentiert wird das Ganze in Promis wie Mirja Dumont, Renata und Valentin Lusin, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sowie Ross Anthony und Paul Reeves.Der erste Teil der Dokusoap war am 27. Juli des Vorjahres bei VOX zu sehen. Bei einem Publikum von 0,71 Millionen Fernsehenden kamen hier mäßige 3,2 Prozent Marktanteil zustande. Ähnlich sah das Resultat bei den 0,27 Millionen Jüngeren mit annehmbaren 4,8 Prozent Marktanteil aus. Am gestrigen Abend lief es mit 0,50 Millionen Interessenten noch ein deutliches Stück schwächer. Der Marktanteil fiel folglich auf einen niedrigen Wert von 2,5 Prozent zurück. Auch das jüngere Publikum verkleinerte sich auf 0,24 Millionen Menschen. Allerdings stieg die Quote hier auf ein akzeptables Resultat von 5,3 Prozent.Parallel dazu überzeugte RTLZWEI mit dem Filmprogramm. Den Horrorfilmverfolgten 1,05 Millionen Neugierige, was herausragende 4,8 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Auch bei den 0,32 Millionen Umworbenen standen starke 6,9 Prozent auf dem Papier. Mit dem Thrillerging es bei 0,90 Millionen Zuschauer sogar weiter aufwärts auf ausgezeichnete 5,7 Prozent Marktanteil. Bei den 0,26 Millionen Werberelevanten wurde weiterhin eine hohe Sehbeteiligung von 6,3 Prozent gemessen.