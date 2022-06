Der «Tatort» überschattet alles

Quotennews

Der «Tatort: Schattenleben» überschattete mit seinen Einspielergebnissen sämtliche andere TV-Angebote am gestrigen Sonntag.

Auchim Zweiten kann keine Konkurrenz für denim Ersten sein. Gestern sicherte sich der «Tatort: Schattenleben» mit 6,91 Millionen Zuschauern ab drei Jahren deutlich die beste Reichweite des gesamten Tages über alle Sender geblickt. Der Marktanteil überzeugte zudem mit starken 26,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzählt sich hier die identische Geschichte, denn mit 1,41 Millionen Zuschauern konnte kein anderes TV-Format am gestrigen Sonntag mithalten. Auch hier überzeugte der Marktanteil mit glatten 23 Prozent vollends. Am ehesten machten sich das Erste eigens Konkurrenz in Form der «Tagesschau» um 20 Uhr.Im direkten Vorlauf auf die Primetime schauten das News-Format bereits 5,42 Millionen Zuschauer und 1,02 Millionen jüngere Fernsehende. Die Marktanteile lagen zu dieser Zeit bei insgesamt 24,2 Prozent und 21,7 Prozent am jungen Markt. Und selbst auf Platz drei der Reichweite-Tabelle sollte noch nicht die ZDF-Primetime folgen. Dasum 21:45 Uhr lief mit 4,51 Millionen Zuschauern und 0,69 Millionen jüngeren Zuschauern sehr gut. Die Marktanteile schraubten sich hier auf 19 Prozent im Gesamten und 13 Prozent bei den Jüngeren.Erst danach kann sichmit 4,01 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,5 Prozent einordnen. Die jüngeren Zuschauer fehlten dem Format komplett, denn mit 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen kann kaum von Konkurrenz die Rede sein. Auch der Marktanteil von 7,9 Prozent bestätigt den etwas mauen Eindruck. Bei den Privaten konnte am ehestenum 18:45 Uhr mithalten. Hier ergaben sich 2,61 Millionen Zuschauer, die für einen Marktanteil 17,2 Prozent sorgen konnten. Mit 0,51 Millionen Umworbenen kann sich jedoch nicht in die entsprechende Bestenliste eingetragen werden, wenn auch der Marktanteil von 16,3 Prozent eine positive Sprache spricht.