«Der große IQ-Test»: Zietlow & Boning übertreffen Jauch & Pocher

Quotennews

Mit der abendfüllenden Wissensabfrage war RTL in der Zielgruppe deutlich erfolgreich als zuletzt mit «Jauch gegen…»-Sendungen. Die Gesamtreichweite übertraf aber nicht die Zwei-Millionen-Marke.

Auf eines können sich die Zuschauer in diesem Jahr am Montagabend bei RTL verlassen: Wenn nicht gerade internationale Bauern auf Frauensuche sind, ist das Wissen des Fernsehpublikums gefragt. Zu Beginn des Jahres setzte der Kölner Sender auf «Gipfel der Quizgiganten», der in zwei Wochen mit neuen Folgen zurückkehrt, danach war viele Wochen «Wer wird Millionär?» gefragt. Im Frühjahr sendete man «Jauch gegen…», blieb damit aber in der Zielgruppe hinter den Erwartungen zurück. Die Duelle mit Oliver Welke und Horst Lichter verbuchten zuletzt jeweils zehn Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Beim Gesamtpublikum sah es mit 10,1 und 10,7 Prozent deutlich besser aus. An die «Wer wird Millionär?»-Werte reichte es aber dennoch nicht heran.Am Montag setzte RTL nun den Nostalgie-Trend fort und brachtemit Sonja Zietlow zurück ins Programm. An der Seite der Moderatorin war Wigald Boning im Einsatz, der für Erklärungen der Fragestellungen sorgte. Den abendfüllenden, fast vierstündigen Wissenstest verfolgten 1,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, womit RTL einen Marktanteil von guten 9,7 Prozent einfuhr. In der Zielgruppe standen 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährige zu Buche, der Marktanteil lag bei sehr starken 14,9 Prozent.Unterbrochen wurde die Sendung um 22:15 Uhr von. Für das 20-minütige Nachrichtenprogramm interessierten sich 1,90 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf zart auf 9,5 und 14,3 Prozent. Um Mitternacht folgten nach dem «IQ-Test» erneut News vom, das 0,64 Millionen einschalteten. Die Marktanteile bewegten sich nun bei ordentlichen 8,7 respektive 10,9 Prozent.