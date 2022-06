«Greys Anatomy» mit Jahresbestleistung

Quotennews

ProSieben Maxx konnte mit dem Finale von «Supernatural» dagegen nicht punkten.

Die Krankenhaus-Seriefüllt seit Ende März das Programm von ProSieben am Montagabend, seitdem fährt die Unterföhringer TV-Station allerdings nur unterdurchschnittliche Marktanteile in der Zielgruppe ein. In der vergangenen Woche pausierte die US-Reihe aufgrund des Feiertags jedoch. Davor sah es immerhin ein wenig besser aus und die Ärzte aus Seattle durchbrachen die Sechs-Prozent-Marke und ergatterten 6,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Diesmal sorgten einmal mehr 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährige für eine Einschaltquote von 6,7 Prozent.Insgesamt wollten sich 0,84 Millionen Fernsehende die Folge „Keine Zeit zu sterben“ entgehen lassen. Damit generierte die rote Sieben einen Marktanteil von soliden 3,4 Prozent – jeweils der höchste Wert des Jahres. Auch der Spin-offkonnte zuletzt für eine Steigerung sorgen und markierte mit 7,7 Prozent Marktanteil einen Bestwert in diesem Jahr. Am gestrigen Montag blieben für die Feuerwehrleute noch 0,77 Millionen Zuschauer am Empfangsgerät, davon 0,35 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Die Marktanteile sanken leicht auf 3,2 Prozent bei allen und 6,3 Prozent bei den Jüngeren. Damit lief es für ProSieben und die Serienneuware zwar einigermaßen stabil, aber auch einmal mehr unterdurchschnittlich.Probleme macht auch weiterhin die Wiederholung von. Die Mysteryserie tat sich bei der Free-TV-Premiere vor zwei Jahren bereits recht schwer und flog nach etwas mehr als der Hälfte aus dem Sat.1-Lineup. Bei ProSieben läuft es seit Beginn der ersten Staffel schlecht, zuletzt verbesserte sich die Doppelausstrahlung ein wenig und brachte es auf 5,2 und 5,9 Prozent. Diesmal blieben bis kurz nach Mitternacht 0,37 und 0,24 Millionen Zuschauer wach, die Zielgruppenquoten blieben im roten Bereich bei 4,5 und 4,6 Prozent hängen.Auch ProSieben Maxx hat mit seiner Serienware am Montagabend nichts zu lachen. Am Montag liefen die finalen beiden-Folgen ab 22:10 Uhr. Für die lineare Ausstrahlung interessierten sich aber nur 0,08 und 0,09 Millionen Zuschauer, sodass der Spartensender mäßige 0,4 und solide 0,7 Prozent generierte. In der Zielgruppe sorgten jeweils 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige für schwache 0,7 und maue 1,1 Prozent Marktanteil.