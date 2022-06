Und die nächste Show mit Wontorra

TV-News

Laura Wontorra und RTL - eine Liebe mit Zukunft. «Ninja Warrior» in verschiedenen Ausführungen waren nur der Anfang. Jetzt kommen zwei neue Shows mit der Moderatorin.

und. So sollen die anstehenden RTL-Wontorra-Erfolge im Show-Segment heißen. Mittlerweile steht Laura Wontorra seit sechs Jahren für RTL am-Mikrofon, wenn auch nicht jeder Versuch vom Kölner Sender in Verbindung mit der Jörg Wontorra-Tochter funktionieren wollte.war eher mäßig beliebt,am 01. März 2020 schon deutlich mehr als dannim April 2021. Die jüngste Kooperation zwischen Wontorra und Köln läuft mitaus Sicht der Quoten schlicht nicht gut. Der beste Wert stammt hier noch von der Premieren-Ausstrahlung am 03. Mai 2022, als 0,86 Millionen Zuschauer dabei waren, der Marktanteil von 6,1 Prozent jedoch eher dünn war. Die Zielgruppe kam mit 0,27 Millionen Umworbenen und einer Quote von 7,6 Prozent am 24. Mai auf ihren Höhenpunkt.Zeit für neuen TV-Stoff also. Und natürlich hat RTL da etwas in der Schublade. Der erste Show-Gedanke stammt wohl aus einem Tik-Tok-Trend, das Prinzip simple: halte einen Luftballon so lange wie möglich in der Luft. Einige Prominente angerufen, einen Turnierbaum geschrieben und schon steht eine abendfüllende Show. Auftreten werden dabei bekannte RTL-Gesichter wie Lola Weippert, Rurik Gislason, Tom Beck, aber auch zum Beispiel Maria Höfl-Riesch und Ex-Torhüter und Ex-Wrestler Tim Wiese. An der Seite von Wontorra wird das bekannte «Ninja»-Team aus Buschmann und Köppen moderieren.Idee Nr.2 nennt sichund hierbei soll der Fokus ebenfalls auf einem prominenten Teilnehmerfeld liegen. Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich auf unberechenbare und witzige Aktionen freuen. Bastian Bielendorfer und Mathias Mester sind Team-Kapitäne der beiden Mannschaften. Grundsatz der Spiele werden wohl im Kern Schätzfragen. Wie viele Gummibänder um eine Melone, bis sie platzt? Wie viele hängt man eine Spaghetti, bis die Nudel reist? Wann springt der Toast aus dem Toaster? Neben Wontorra wird jedoch nicht Buschmann oder Köppen stehen, dafür kann sich die Moderatorin auf VOX-Kollegen Detlef Steves freuen. Wann das Ganze gesendet werden soll, steht noch nicht fest.