Das «Buchstaben Battle» präsentiert sich am Vormittag in starker Form

Wochenquotencheck

In den letzten Wochen war für die Doppelfolgen des Quiz ein deutlicher Aufwärtstrend zu beobachten. Nun wurde in der Zielgruppe sogar ein neuer Bestwert aufgestellt.



Dashat in Sat.1 schon zahlreiche Wechsel der Sendezeit hinter sich. Los ging es Ende 2020, stets ab 18.00 Uhr. Zwischenzeitlich wurde der Slot sogar verdoppelt und es folgten direkt zwei Ausgaben hintereinander. Seit Anfang dieses Jahres zeigt der Sender nun auch Wiederholungen am Vormittag, ab 10.00 Uhr und die Ausgabe am Vorabend wurde wieder auf eine reduziert. Seit Februar ist das Quiz ganz aus dem Vorabendprogramm verschwunden und musste sich auf den Vormittag beschränken. Inzwischen laufen hier allerdings zwei Folgen im Doppelpack von 10.00 bis 12.00 Uhr.Am Montag war die Rateshow mit Ruth Moschner aufgrund des Feiertags Pfingstmontag nicht im Programm zu finden. Los ging es also am Dienstag mit der Wiederholung zwei alten Ausgaben. Zum Auftakt fanden sich 0,30 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein, was einen hohen Marktanteil von 6,5 Prozent zur Folge hatte. Im Anschluss erhöhte sich die Reichweite auf den Wochenbestwert von 0,33 Millionen Menschen, während die Quote bei 6,5 Prozent stagnierte. Auch die 0,11 Millionen Jüngeren starteten mit starken 10,3 Prozent Marktanteil erfolgreich. Hier markierte die zweite Folge mit 0,16 Millionen Umworbenen sowie herausragenden 13,6 Prozent Marktanteil ebenfalls den Rekord der Woche. Tatsächlich hatte das Format in der Zielgruppe am Morgen nie zuvor ein besseres Resultat eingefahren.Am darauffolgenden Tag war die Sendung mit 0,27 Millionen Interessenten weiterhin gefragt. Der Sender sicherte sich eine überzeugende Sehbeteiligung von 6,0 Prozent. Diesmal blieb für die zweite Ausgabe die Zuschauerzahl mit 0,27 Millionen konstant, während der Marktanteil auf weiterhin gute 5,4 Prozent sank. Bei den 0,08 Millionen Werberelevanten wurde zu Beginn ein hoher Marktanteil von 8,4 Prozent gemessen. Im Anschluss fielen die 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen jedoch auf passable 6,1 Prozent zurück.Am Donnerstag hatte sich das Publikum auf 0,24 Millionen Menschen verkleinert. Folglich fiel das Format unter den Senderschnitt, so dass sich Sat.1 mit soliden 5,1 Prozent zufriedengeben musste. Im Anschluss waren erneut 0,24 Millionen Zusehende mit von der Partie. Der Marktanteil hatte sich jedoch auf passable 4,6 Prozent verkleinert. Bei den 0,06 Millionen Jüngeren war mit mäßigen 5,0 Prozent der Tiefpunkt der Woche erreicht. Im Anschluss schoben sich die 0,07 Millionen Umworbenen wieder auf akzeptable 5,3 Prozent nach oben.Zum Wochenabschluss hob sich die Zuschauerzahl wieder auf 0,27 Millionen, wodurch auch die Quote erneut einen Sprung auf hohe 6,2 Prozent machte. Im Anschluss wurden bei 0,29 Millionen Fernsehenden gute 5,8 Prozent Marktanteil ermittelt. Das jüngere Publikum bestand jeweils aus 0,08 Millionen Menschen. Zunächst lag die Sehbeteiligung bei überzeugenden 8,6 Prozent, ehe sie auf solide 6,8 Prozent fiel.Anfang des Jahres hatten die Ausgaben am Vormittag noch deutlich zu kämpfen, doch seit etwa Mitte April hat sich ein deutlicher Aufwärtstrend eingestellt. Auch wenn das Programm weiterhin starken Schwankungen unterliegt, zeigte diese Woche, dass das Quiz auf jeden Fall zu starken Resultaten in der Lage ist. Besonders wurde dies mit dem neuen Bestwert auf diesem Sendeplatz in der Zielgruppe deutlich.