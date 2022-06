RTL dominiert mit «Nations League»

Quotennews

Mit dem «Nations League»-Duell Ungarn gegen Deutschland am Samstagabend dominierte RTL den gesamten Abend. Kein privater Konkurrent kam über 5 Prozent Marktanteil!

fiel auf 2,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,63 Millionen Umworbene. Damit schloss RTL den Fußballabend mit 17 Prozent Marktanteil gesamt und 17,3 Prozent am Markt der Zielgruppe. Um kurzerhand dem einen Rahmen zu verleihen: Kein anderes privates Primetime- oder Folge-Format schaffte es im Gesamten auf einen Marktanteil von 5 Prozent oder mehr. Nicht schlecht, RTL.

Ohne viel darum herumzureden: RTL dominierte mit dem Spiel der «UEFA Nations League» zwischen Ungarn und Deutschland den kompletten Samstagabend. Zwar schaffte es der Sender aus Köln nicht, die Zahlen des ZDF und damit die 8,81 Millionen Zuschauer zu überbieten, jedoch war das gestern auch gar nicht nötig. Doch alles der Reihe nach. Ab 20:15 Uhr startete RTL inund bereits für die Vorberichte interessierten sich ordentliche 2,81 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und noch an sich verhaltene 0,68 Millionen Umworbene. Nur "an sich verhalten", da der Marktanteil bereits jetzt bei 19,7 Prozent am Markt der Zielgruppe lag, insgesamt erreichten die Vorgespräche einen Anteil von 14,9 Prozent. Mit Anpfiff der ersten Hälfte ab 20:45 Uhr steigerte sich das Niveau dann deutlich.Insgesamt schauten nun 5,75 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil steigerte sich um mehr als zehn Punkte auf 27,3 Prozent. Aus der Zielgruppe lässt sich gar eine Verdopplung melden, von 0,68 auf 1,38 Millionen Umworbenen, der Marktanteil landete von 19,7 auf 32,6 Prozent. Zeit für die Halbzeitanalyse, die beim ZDF noch vom «heute journal» belegt war und so mit 8,89 Millionen Zuschauern in der Kürze der Zeit mehr Zuspruch messen ließ, als das Spiel. Beim Kölner Sender sanken ab 21:39 Uhr mit der Halbzeit die Zahlen auf 4,78 Millionen Zuschauer und 1,3 Millionen Umworbene. Daher brachen auch die Marktanteile auf 21,8 und 28,8 Prozent etwas ein. Doch der Motor schaltete nur kurz herunter, um deutlich zu beschleunigen.Halbzeit zwei zeigte das volle