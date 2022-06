Das Erste probiert neues Hirschhausen-Format am Nachmittag

TV-News

Ab Ende Juli ersetzt der Mediziner die Telenovela «Sturm der Liebe» und soll eine neue Programmfarbe am Nachmittag setzen.

Eigentlich läuft es für den Nachmittag im Ersten mit den beiden Telenovelas «Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» solide bis gut, dennoch stehen die beiden Serie immer wieder zur Disposition, was vor allem an finanziellen Gesichtspunkten liegt, wie ARD-Programmdirektorin Christine Strobl im vergangenen Jahr verriet, als die beiden Sendungen bis 2023 verlängert wurden: „Wir müssen angesichts unserer begrenzten Ressourcen überlegen, ob wir uns am Nachmittag noch ein fiktionales Angebot leisten können. Dennoch haben wir beide Telenovelas jetzt nochmals um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert“, sagte sie damals in einem Interview. Zuletzt nahm man bereits Steffens Henssler Neustart «Familien-Kochduell» recht zügig aus dem Programm, nachdem man es bereits vom Nachmittag in den Vormittag geschoben hatte. Ab Juli zeigt der NDR die restlichen verbliebenen Episoden.Im Ersten probiert man derweil weiter neue Formate am Nachmittag. So startet am 25. Juli um 15:10 Uhrmoderiert von Dr. Eckart von Hirschhausen. Dafür verabschiedet sichvorerst aus dem Programm und legt eine Sommerpause ein. Im Vorlauf bleibtzunächst erhalten. In der neuen 50-minütigen Sendung soll der Arzt, Moderator und Wissenschaftsjournalist mit seinem nicht näher benannten prominenten Team „für gute Unterhaltung“ sorgen und dabei „in seiner unverwechselbaren Art lebensnahen Themen auf den Grund gehen“, wie es in der Programmankündigung heißt.Dabei geht es um Themen wie körperliche und geistige Gesundheit, aber auch gesellschaftlich relevante Aspekte wie nachhaltiges Leben oder generationsübergreifendes Wohnen stehen im Mittelpunkt. Unterstützt wird Hirschhausen als Gastgeber dabei von seinem fünfköpfigen „Team Hirschhausen“, das Expertise und Fachwissen aus den verschiedensten Bereichen des Lebens mit einbringen soll.