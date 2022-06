Nach vier Jahren: RTLZWEI setzt «Die Babystation» fort

TV-News

imago.tv hat neue Folgen von «Die Babystation – Jeden Tag ein kleines Wunder» produziert, die ab Ende Juni ausgestrahlt werden.

Etwas überraschend schickt RTLZWEI ab Ende Juni ein Format auf Sendung, von dem zuletzt 2018 neue Folgen produziert wurden. Die Rede ist von, ab dem 29. Juni werden immer mittwochs ab 22:20 Uhr neue Folgen ausgestrahlt. Die von imago.tv produzierte Doku-Soap begleitet werdende Eltern auf dem Weg zur und während der Geburt. Außerdem geben Krankhaus-Mitarbeiter Einblicke in ihre tägliche – meist hochemotionale – Arbeit.Unter anderem werden Thekla und Ulrich aus Halle an der Saale begleitet. Sie sind voller freudiger Erwartung auf ihr zweites Kind und möchten sich beim Geschlecht überraschen lassen. Tatjana und Claudia aus Chemnitz entscheiden sich für einen eher ungewöhnlichen Weg: Tatjana möchte ihr gemeinsames Kind in der Wanne zur Welt bringen. Außerdem möchten Lovely und ihr Mann Stefan in der Heliosklinik in Schwelm jedes Risiko vermeiden und ihr Babyglück auf keinen Fall gefährden, denn kurz vor dem Entbindungstermin erfahren die beiden, dass der Kopf ihres Babys zu groß ist und deshalb eine natürliche Geburt nicht möglich ist. Außerdem geben Auszubildende und Assistenzärzte Einblick in ihren Arbeitsalltag während ihrer Ausbildung.Zuletzt schlugen sich alte Folgen von «Die Babystation» im Frühjahr 2021 auf demselben Sendeplatz teilweise recht ordentlich. Am späten Mittwochabend holte die Grünwalder TV-Station bis zu 0,86 Millionen Zuschauer und Marktanteile von mehr als fünf Prozent in der Zielgruppe.