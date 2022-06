Apple bestellt «Sugar»

US-Fernsehen

In dem neuen Serienprojekt spielt Colin Farrell die Hauptrolle.

Apple hat die Dramaseriemit Colin Farrell in der Hauptrolle offiziell zur Serie bestellt. Erstmals wurde im Dezember 2021 berichtet, dass Apple die Rechte an der Serie in einem Wettbewerb gewonnen hatte, obwohl die Serie zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell in Auftrag gegeben worden war.Genaue Details zur Handlung der Serie sind noch nicht bekannt, abgesehen von der Tatsache, dass es sich um eine zeitgemäße Interpretation der Privatdetektivgeschichte handelt, die in Los Angeles spielt. Dies ist die zweite Streaming-Serie, an der Farrell in den letzten Monaten mitgewirkt hat. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Farrell die Hauptrolle in einem HBO-Max-Spin-off von «The Batman» übernehmen wird, in dem er die Rolle des Oswald Cobblepot, auch bekannt als der Pinguin, spielen wird. Zusätzlich zu seinen bekannten Filmrollen hat Farrell kürzlich auch in der BBC-Two-Serie «The North Water» mitgespielt.«Sugar» ist außerdem die zweite Serie, die Kinberg und Genre Films bei Apple haben. Das Unternehmen produziert auch die Serie «Invasion» für den Streamer. Diese Serie, ein Sci-Fi-Drama über eine Invasion von Außerirdischen auf der Erde, debütierte 2021 bei Apple und wurde im Dezember um eine zweite Staffel verlängert. Kinberg hat die Serie gemeinsam mit David Weil entwickelt.