Freevee übernimmt «American Rust»

US-Fernsehen

Nachdem Showtime die Serie absetzte, geht das Projekt mit Jeff Daniels bei Amazon weiter.

Amazon Freevee holtfür die zweite Staffel zurück, nachdem die Serie bei Showtime abgesetzt wurde. «American Rust», basierend auf dem gleichnamigen Roman von Philipp Meyer, hat Jeff Daniels und Maura Tierney in den Hauptrollen. Die Serie wurde Ende 2021 für eine Staffel auf Showtime ausgestrahlt, bevor sie im Januar 2022 abgesetzt wurde."«American Rust» ist genau die Art von düsteren und fesselnden Geschichten, die das Publikum von Amazon Freevee liebt, und wir könnten nicht aufgeregter sein, diese prestigeträchtige Serie unseren Kunden kostenlos zur Verfügung zu stellen", so Lauren Anderson und Ryan Pirozzi, Co-Heads of Content and Programming bei Amazon Freevee. "Wir können es kaum erwarten, mit Boat Rocker und Dan Futterman die Geschichte fortzusetzen, die die Zuschauer in der ersten Staffel fasziniert hat, und die Entwicklung der von Jeff und Maura so gekonnt dargestellten Charaktere in diesem nächsten Kapitel zu sehen.""Ich bin Amazon Freevee dankbar, dass sie uns die Chance gegeben haben, die zweite Staffel von «American Rust» zu produzieren", sagte Daniels. "Unsere authentische, realistisch erzählte Geschichte, die in einer kämpfenden amerikanischen Kleinstadt spielt, ist wie geschaffen für das Streaming. Die Filme, die nicht mehr gedreht werden, werden als Serien bei Amazon Freevee produziert. Dort möchte ich sein."Dan Futterman hat das Buch für die Leinwand adaptiert und fungiert als ausführender Produzent. Daniels, Adam Rapp, Paul Martino, Michael De Luca und Katie O'Connell Marsh von Boat Rocker sind zusammen mit Elisa Ellis ebenfalls ausführende Produzenten. Boat Rocker produziert die Serie und vertreibt sie weltweit.