Podcasts: Der Tachles Podcast

Podstars

Der Philosoph und Moderator Michel Friedman hat einen Podcast bei Tachles. In "Zukunft denken" äußert er sich zu den wichtigen Fragen des Lebens, die ihm ein Interviewpartner stellt.

Seit Mitte 2020 bespricht Michel Friedman jede Woche verschiedene Themen in seinem Podcast namens "Zukunft denken". Am Anfang jeder Episode wird mit einem Zitat einer bekannten Person begonnen, das zum Inhalt der Folge passend ausgewählt wurde. Michel Friedman wird dann von seinem Gegenüber durch tiefsinnige Fragen zum Thema interviewt. Diese Fragen können entweder philosophischer Natur sein oder sie greifen ein aktuelles Thema auf.Friedman äußert dabei klare Gedanken zu gegenwärtigen Sachverhalten wie dem Krieg in der Ukraine. Aber auch mit philosophischen und allgegenwärtigen Themen wie Hoffnung, Vernunft, Religion oder Würde setzt der Jurist und Talkmaster sich auseinander. So schafft der Podcast den Spagat zwischen aktuellem Zeitgeschehen und zeitlosen Inhalten. Immer wieder erreicht es Michel Friedman mit seinen klugen Worten, Ereignisse und komplizierte Sachverhalte einzuordnen. Auf komplexe Fragen gibt er eine durchdachte, intelligente Antwort. Damit gibt der Podcast Anlass zum Nachdenken und zum eigenen Philosophieren über das Leben.Sowohl Friedmans tiefgründige Antworten und Meinungen als auch der Diskurs, den man dadurch in Gedanken mit sich selbst führt, machen den Podcast so spannend. Er ist bereichernd und intellektuell ansprechend. Aus diesem Podcast kann jeder Mensch etwas für sich mitnehmen und sich letztendlich selbst besser kennenlernen.Michel Friedman wurde 1956 als Kind polnisch-jüdischer Eltern in Paris geboren. Er ist nicht nur Philosoph und Moderator, sondern auch Jurist und war als Anwalt tätig. Er ist und war sehr engagiert in verschiedenen jüdischen Organisationen. Unter anderem war er Anfang der Zweitausender für drei Jahre als stellvertretender Vorsitzender im Zentralrat der Juden in Deutschland tätig. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und beim privaten TV-Sender Welt, ehemals N24 , hat er verschiedene Talksendungen moderiert. Seit 2016 ist er Honorarprofessor an der Frankfurt University Of Applied Science. Sein Leben und seine Karriere sind so vielseitig und facettenreich, dass man sie kaum in wenigen Sätzen zusammenfassen kann.