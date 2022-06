Neue Struktur bei Warner Bros.

Kino-News

Das Filmgeschäft wirf auf drei Säulen ausgegliedert und soll direkt an den Warner Bros. Discovery-Chef berichten.

Der CEO von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, hat endlich eine neue Strategie für die Warner Bros. Motion Picture Group zu Papier gebracht. In einem Rundschreiben vom Mittwoch an seine Mitarbeiter, aus dem diverse US-Medien zitieren, teilte Zaslav den Mitarbeitern des Studios mit, dass er "drei verschiedene Filmsegmente rund um Warner Bros. Pictures/New Line Cinema, Warner Bros. Feature Animation und DC-Based Film Production" schaffen wird. Diese Einheiten werden direkt an Zaslav berichten. Der CEO sagte, die Idee sei mit dem scheidenden Vorsitzenden der Filmgruppe, Toby Emmerich, besprochen worden, einem erfahrenen Manager, den er als "eine großartige Führungspersönlichkeit und einen Freund für mich und viele andere" bezeichnete.„In den letzten Monaten haben Toby und ich über die beste Struktur für die Warner Bros. Pictures Group gesprochen und über die Idee, drei verschiedene Filmsegmente um Warner Bros. Pictures/New Line Cinema, Warner Bros. Feature Animation und DC-Based Film Production zu schaffen“, teilte der Senderchef mit.Es heißt, Zaslav sei begeistert von dem, was die Walt Disney Company erreicht hat, indem sie ihre Mediengeschäfte als eine Reihe von unterschiedlichen Marken betreibt, mit Leuten wie Kevin Feige von Marvel, Kathleen Kennedy von LucasFilm und Jim Morris und Pete Docter von Pixar, die unabhängige Abteilungen leiten. Etwas Ähnliches wolle er mit Warner Bros. machen.