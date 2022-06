Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die «Realitystars» bei RTLZWEI? Punktete Das Erste mit einem acht Jahre alten Spielfilm?

lockte am Mittwoch 5,03 Millionen Zuschauer an und brachte es auf 19,9 Prozent. Bei den jungen Menschen sorgte man für 0,90 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 14,9 Prozent.undsicherten sich im Anschluss 4,23 und 2,49 Millionen, sodass 18,6 respektive 13,0 Prozent möglich waren. Bei den jungen Leuten sorgte man für 10,5 und 7,2 Prozent.Der Spielfilmaus dem Jahr 2014 sahen 3,46 Millionen Zuschauer im Ersten, die Marktanteile bewegten sich bei 13,7 Prozent bei allen sowie 5,8 Prozent bei den jungen Leuten.underreichten 2,12 und 2,03 Millionen, die Marktanteile wurden mit 9,2 und 10,6 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum ergatterte der Sender 4,7 und 7,1 Prozent.führte 1,65 Millionen Zuschauer zu RTL, der Sender erreichte 11,5 Prozent. Bei RTLZWEI sahen 0,97 Millionen Leute, das auf 7,7 Prozent kam. Ein Recap vonführte VOX zu 0,71 Millionen Zuschauer und 4,9 Prozent in der Zielgruppe.undbesorgten Sat.1 1,02 und 0,43 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren mit 9,6 und 4,6 Prozent zwei verschiedene Welten drin.sowiewollten sich 1,08 und 0,44 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauer wurden 11,8 sowie 5,8 Prozent erfasst. Kabel Eins setzte auf den Spielfilm, der für 0,96 Millionen Zuschauer für Belangen war. Der Fernsehsender startete mit 5,5 Prozent Marktanteil ins Jahr.