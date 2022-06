Jada Pinkett Smith will eine Versöhnung von Smith und Rock

Köpfe

In ihrer eigenen Facebook-Talkshow sprach die Schauspielerin über den Vorfall bei den Academy Awards.

Jada Pinkett Smith hat den Streit zwischen Will Smith und Chris Rock bei den Oscars in der Folge vom 1. Juni ihrer Facebook-Seriezum ersten Mal ausführlich angesprochen. Die Schauspielerin kommentierte die Situation zuvor lediglich mit dem Spruch: "Dies ist eine Jahreszeit der Heilung. Und ich bin dafür da."Pinkett Smith entschied sich, die Ohrfeige in «Red Table Talk» anzusprechen, weil die Folge das Thema Haarausfall behandelte. Smith hatte Rock auf der Oscar-Bühne geohrfeigt, weil er sich über Pinkett Smiths Glatze lustig gemacht hatte, die sie sich aufgrund ihres eigenen Kampfes mit Alopezie rasiert hatte."Dies ist ein wirklich wichtiger «Red Table Talk» über Alopezie. Wenn man bedenkt, was ich mit meiner eigenen Gesundheit durchgemacht habe und was bei den Oscars passiert ist, haben sich Tausende mit ihren Geschichten an mich gewandt", sagte Pinkett Smith zu Beginn der Folge. "Ich nutze diesen Moment, um unserer Alopezie-Familie die Gelegenheit zu geben, darüber zu sprechen, wie es ist, diese Krankheit zu haben, und die Menschen darüber zu informieren, was Alopezie eigentlich ist.""Ich hoffe sehr, dass diese beiden intelligenten, fähigen Männer in der Oscar-Nacht die Möglichkeit haben, sich zu versöhnen", fügte Pinkett Smith hinzu. "In der heutigen Welt brauchen wir sie beide. Und wir alle brauchen einander eigentlich mehr denn je. Bis dahin werden Will und ich weiterhin das tun, was wir in den letzten 28 Jahren getan haben, nämlich diese Sache, die man Leben nennt, gemeinsam herauszufinden. Danke, dass Sie uns zugehört haben."