Amanda Peet geht zu «Fatal Attraction»

US-Fernsehen

Die neue Fernsehserie wird bei Paramount+ ausgestrahlt.

Amanda Peet hat sich der TV-Serienadaption vonangeschlossen, die bei Paramount+ erscheinen wird. Peet wird neben den bereits angekündigten Serienstars Lizzy Caplan und Joshua Jackson in der Serie mitspielen. Die Serie wird als eine tiefgreifende Neuinterpretation des Films beschrieben, die die fatale Anziehung und die Themen Ehe und Untreue durch die Linse der modernen Einstellung zu starken Frauen, Persönlichkeitsstörungen und Zwangskontrolle erforscht.Peet spielt die Rolle der Beth Gallagher, einer treuen Ehefrau, liebenden Mutter und erfolgreichen Kleinunternehmerin, deren Welt aus den Fugen gerät, als die Indiskretion ihres Mannes Dan (Jackson) ihr gemeinsames Leben zu zerstören droht. Anne Archer spielte Beth in dem Film, für den sie sowohl für den Oscar als auch für den Golden Globe nominiert wurde.Peet hat zuletzt die Netflix-Dramedy-Serie «The Chair» mit Sandra Oh in der Hauptrolle geschaffen. «Fatal Attraction» basiert auf dem Kurzfilm «Diversion» von James Dearden, der auch das Drehbuch für den Spielfilm schrieb. Der Film wurde bei seinem Debüt im Jahr 1987 ein Kassenschlager und spielte weltweit über 320 Millionen Dollar ein.