«Wir sind jetzt»: Dritte Staffel startet im Juni bei RTLZWEI

TV-News

Neben der TV-Serie können Fans der Coming-of-Age-Reihe auch online der Story folgen.

Im vergangenen Jahr war die Serie für den Deutschen Fernsehpreis als „Beste Drama-Serie“ nominiert, vor zwei Jahren erhielt sie mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Mittlerweile wurden drei Staffeln vonproduziert, die bei RTL+ seit dem vergangenen August zu sehen sind. Nun hat RTLZWEI die Free-TV-Premiere der Coming-of-Age-Reihe angekündigt, die im Rahmen der von RTL Deutschland ausgerufenen Themenwoche „Woche der Vielfalt“ erfolgen wird. Die Themenwoche legt den Fokus auf das Thema "Sexuelle Identität und Orientierung", welches auch beim Wiedersehen mit Laura und ihrer Clique eine zentrale Rolle spielt.RTLZWEI zeigt die vierteilige dritte Staffel am 20. Juni ab 22:15 Uhr. In den neuen Folgen steht Helge Lodder alias Hannes im Mittelpunkt, er steckt zunehmen in einer Identitätskrise. Auf Tinder schreibt er sowohl mit Mädchen als auch mit Jungen. Gedankenverloren swiped er sich durch die Profile und hat ohne Absicht ein Match mit Ariel (Noah Tinwa). Beide lassen sich schließlich darauf ein und verabreden sich zu einem ersten Date. Beim Shopping mit Daniel (Gustav Schmidt) kauft sich Hannes heimlich ein Kleid. Verunsichert nimmt er Kontakt mit einer Hotline für Transmenschen auf und lernt Kim (Adel Onodi) kennen. Sie ist transsexuell und ermutigt Hannes mit Ratschlägen. Auch Laura (Lisa-Marie Koroll) ist rund um den einjährigen Todestag von Oli emotional aufgebracht. Doch dann entdeckt sie zusätzlich noch Hass-Graffitis in der Schule gegen sich. Die Ungewissheit über die Person hinter den Schmierereien beschäftigt die Clique und belastet Laura mehr, als sie zugeben will.«Wir sind jetzt» wird von Regisseur und Preisträger Christian Klandt, dem Produzenten Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work, und Head-Autor Burkhardt Wunderlich umgesetzt. Neben der Serie wird die Story auf verschiedenen Social-Media-Kanälen weitererzählt. So ermöglicht zum Beispiel der formateigene Instagram-Kanal, den Charakteren auch abseits der Episodeninhalte zu folgen und an ihrer Lebenswelt teilzuhaben.