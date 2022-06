Wanja Mues: Die Zuschauerzahlen sind großartig

Interview

Der «Ein Fall für Zwei»-Star erklärt im Quotenmeter-Gespräch, wie er an seine Rolle in «Der Pianist» gekommen ist.

Wir stehen gerade im neunten Jahr für den Fall für zwei in Frankfurt vor der Kamera. Freitag, den 6. Juni 2022, läuft die letzte Folge von Staffel acht , die wir 2021 gedreht haben. Als die erste Staffel in 2014 gesendet wurde, waren die vielen Millionen Fans vom «Fall für Zwei» voller Vorfreude und Neugier und haben Antoine und mich freudig erwartet und sehr gut aufgenommen.Nachdem CTG seine Lederjacke als Privatdetektiv an den Nagel gehängt hat, ermittle ich als Leo Oswald im Relaunch des «Fall für zwei». Ich kann leider weder für unser Publikum, noch für die Produktion antworten. Ich für meinen Teil mochte das Cameo von Claus Theo sehr und freue mich immer auf unsere tollen Gäste beim «Fall für zwei». Es ist einfach immer eine Freude mit guten Schauspieler*innen spielen zu dürfen.Die Zuschauerzahlen sind Woche für Woche großartig und ich danke unseren Fans, dass sie uns regelmäßig die Topquoten des Tages bescheren. Uns wird auch immer wieder über den fantastischen Erfolg der hohen, sogenannten „Klickzahlen“ des „Fall für zwei“ in der Mediathek berichtet. Ich sehe das als Zeichen dafür, dass sich die ZDFmediathek und das lineare ZDF sehr gut ergänzen, wenn das Produkt den Zuschauern so gut gefällt wie unsere Serie.Auf jeden Fall. Wir mögen und vertrauen uns sehr und freuen uns jedes Jahr aufs Neue auf die gemeinsame Drehzeit. Besonders mit Antoine verbringe ich parallel zur Drehzeit auch privat sehr gerne Zeit.Frankfurt ist eine tolle Stadt und wir werden hier jedes Jahr sehr liebevoll aufgenommen. Ich freue mich aber genauso, wenn ich Projekte in Hamburg, Berlin oder München habe.Meine Brüder und ich tauschen uns sehr regelmäßig über Projekte aus und sind seit einer Weile dran, mit einem befreundeten Autor daran zu arbeiten, dass wir bald mal gemeinsam auf der Bühne stehen können.In den mehr als 35 Jahren vor der Kamera gibt es zu jedem Projekt schöne Erinnerungen und Anekdoten. Zuletzt war es die Begegnung mit den sehr talentierten belgischen und französischen Kolleg*Innen beim Dreh zu «Sophie Cross».Polanski hatte eine sehr klare Vorstellung von dieser Figur, die er durch mich im Casting erfüllt sah.Den Verein, für den ich mich als Botschafter einsetzte findet man unter http://www.orang-utans-in-not.org. Dort kann man beispielsweise Patenschaften für Orang Utans übernehmen (auch ein tolles Geschenk für Freunde und Familie), kann Mitglied des Vereins werden und die wichtige Arbeit zur Rettung der Orang Utans und des Regenwaldes mit dringend benötigten Spenden finanziell unterstützen.Ich verzichte soweit es geht auf Auto und Flugzeug. Es gibt aber auch bei mir Reisen, bei denen es keine Alternativen zum Flugzeug gibt. Da bleibt mir als Ausgleich dafür dann die sogenannte „freiwillige co2-Kompensation“. Was das heißt und wie das funktioniert lässt sich z.B. beim Umweltbundesamt nachlesen.