«Queer Eye»-Star moderiert Netflix-Show

US-Fernsehen

Antoni Porowski übernimmt die Streaming-Show «Easy-Bake Battle».

Antoni Porowski, der Feinschmecker aus der Netflix-Hitserie «Queer Eye», bringt seine kulinarischen Talente in eine weitere Reality-Serie für den Streamer ein. Nach seinem ersten großen Auftritt außerhalb von «Queer Eye» wird Porowski Gastgeber und ausführender Produzent von Netflix' neuester Kochwettbewerbsseriesein. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen und die Serie wird im Herbst veröffentlicht.In Anlehnung an das beliebte Kinderspielzeug stehen in «Easy-Bake Battle» Heimköche im Mittelpunkt, die in zwei Runden gegeneinander antreten und dabei nur einen Backofen im Easy-Bake-Stil verwenden. Erwachsene Köche – im Gegensatz zu der Miniatur-Küchenmaschine ist diese Wettbewerbsserie nicht für Kinder geeignet – werden in jeder Schlacht um 25.000 Dollar kämpfen. Der Gewinner hat die Chance, bis zu 100.000 Dollar zu gewinnen.Hier ist die offizielle Zusammenfassung: "Das Leben ist kompliziert, aber Kochen muss es nicht sein! In «Easy-Bake Battle», einer neuen kulinarischen Wettbewerbsserie, die vom kultigen Easy-Bake-Ofen von Hasbro inspiriert wurde, treten geschickte und äußerst clevere Köche mit viel Herzblut gegeneinander an, um zu beweisen, wer das einfachste, schnellste und leckerste Essen zubereiten kann."Hasbros eOne produziert die Serie. Daniel Calin wird als Showrunner und ausführender Produzent bei «Easy-Bake Battle» fungieren, das aus acht 30-minütigen Episoden besteht. Neben Porowski sind Tara Long und Geno McDermott für eOne und Wes Kauble die ausführenden Produzenten der Serie.