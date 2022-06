Comcast beendet kostenlose Peacock-Aktion

Vermischtes

Steht beim Streamingdienst womöglich schon in einem Jahr eine Zeitenwende an?

Die Peacock-Mutterfirma Comcast bietet keine Kombination mehr zwischen dem Breitband-Kunden und dem Premium-Abo von Peacock an. Jeff Shell, CEO von NBCUniversal, sagte am Dienstag auf der 24. jährlichen Kommunikationskonferenz der Credit Suisse, dass die kostenlose Bereitstellung von Peacock für Kabel- und Breitbandkunden von Comcast dazu beigetragen hat, dass der noch junge Streamingdienst nach seinem Start Mitte 2020 an Fahrt gewonnen habe. „Irgendwann werden wir das aber auf kostenpflichtig umstellen", sagte Shell.Derzeit sind Comcasts Xfinity X1- und Flex-Kunden berechtigt, Peacock Premium mit Werbung ohne zusätzliche Kosten zu erhalten; der Preis beträgt normalerweise 4,99 US-Dollar/Monat. (Für 5 US-Dollar/Monat können X1- und Flex-Kunden das werbefreie Peacock Premium Plus-Paket erhalten, das normalerweise 9,99 US-Dollar kostet). Die Angebote gelten auch für Abonnenten des Contour-Dienstes von Cox Communications.Zum Ende des ersten Quartals 2022 hatte Peacock 28 Millionen monatlich aktive Konten, darunter 13 Millionen bezahlte Abonnenten, wie Comcast mitteilte. Das war ein vierteljährlicher Zuwachs von vier Millionen zahlenden Peacock-Premium-Kunden, aber Führungskräfte des Unternehmens wiesen darauf hin, dass das Wachstum im ersten Quartal vor allem auf das Livestreaming des Super Bowls und der Olympischen Winterspiele in Peking zurückzuführen war.