Ernüchterndes Resultat für die Pilotfolge der Doku «Bastian Schlüter»

Quotennews

Im Anschluss punktete RTLZWEI allerdings wie schon in den vergangenen Wochen mit «Armes Deutschland».



RTLZWEI startete gestern die Pilotfolge der Dokumentationsreiheaus. Der Gerichtsberichterstatter Bastian Schlüter kann auf 25 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen und gibt so Einblicke in zwei seiner spannendsten Mordfälle. Anhand exklusiver Szenen bietet er Einblicke in den Fall der Tötung einer Schwangeren und zu Bianca S., die tot in einem Nazi-Bunker aufgefunden wurde. Zu sehen gibt es Interviews mit Ermittlern, Anwälten und Angehörigen sowie Momente aus dem Gerichtssaal.Für das neue Format ließen sich am gestrigen Abend 0,37 Millionen Fernsehende begeistern. Insgesamt kam der Sender somit nicht über einen mauen Marktanteil von 1,5 Prozent hinaus. Bei den 0,17 Millionen Jüngeren stand eine mäßige Quote von 3,1 Prozent auf dem Papier. Wie aussagekräftig diese Resultate für die Pilotfolge sind, bliebt jedoch aufgrund der übermächtigen Fußballkonkurrenz fraglich. Im Anschluss legteeinen Sprung auf 0,45 Millionen Zuschauer und gute 2,8 Prozent Marktanteil hin. Auch die 0,18 Millionen Umworbenen hoben sich auf ein durchschnittliches Resultat von 4,5 Prozent.Bei Kabel Eins lief zur Primetime zunächstvor 0,49 Millionen Fernsehenden, was zu mauen 2,1 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,20 Millionen Jüngeren stand eine passable Quote von 3,6 Prozent auf dem Papier. Fürblieben noch 0,44 Millionen Interessenten dran, was zu starken 5,1 Prozent Marktanteil führte. Auch die 0,14 Werberelevanten sicherten sich eine sehr hohe Sehbeteiligung von 6,5 Prozent.