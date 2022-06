RTL und ProSieben halten sich mit Wiederholungen auf akzeptablem Niveau

Quotennews

Während RTL auf eine alte Folge von «Undercover Boss» setzte, gab es bei ProSieben die Show «Big Countdown!» zu sehen.



RTL wiederholte gestern eine Folge der Realitysoap, in der Führungskräfte deutscher Großunternehmen sich ein Bild über die Arbeit an der Basis ihrer Firma verschaffen. In der Folge stand die Textilkette Adler Modemärkte im Fokus. Mit 1,29 Millionen Fernsehenden sicherte sich der Sender einen akzeptablen Marktanteil von 5,3 Prozent. Bei den 0,51 Millionen Jüngeren stand ein passables Ergebnis von 9,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier.Ab 22.30 Uhr lief auf dem Sender eine neue Ausgabe der Sendung, welche diesmal auf die Jahre 2010 bis 2014 zurückblickte. Mit 0,65 Millionen Zuschauern verlor das Format gegenüber der Vorwoche knapp 100.000 Interessenten. So sank auch der Marktanteil auf schwache 4,2 Prozent. Die 0,28 Millionen Umworbenen stellten mit einer akzeptablen Quote von 7,5 Prozent hingegen einen neuen Rekord auf.Auch ProSieben setzte zur Priemtime auf eine Wiederholung. Hier lief die Showvor 0,68 Millionen Neugierigen. Damit fuhr der Sender eine annehmbare Sehbeteiligung von 2,8 Prozent ein. Die 0,42 Millionen Werberelevanten hielten sich bei einem passablen Resultat von 7,4 Prozent. Es folgte das, für welches 0,25 Millionen Zuschauer dranblieben. Das Format stagnierte somit weiterhin bei 2,8 Prozent. Die 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf magere 5,9 Prozent Marktanteil zurück.