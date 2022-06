«Squid Game: The Challenge»: Casting startet

Vermischtes

Für den Reality-TV-Show-Ableger sucht Netflix nun Teilnehmer.

Netflix hat grünes Licht für, eine Reality-Wettbewerbsserie, die auf dem erfolgreichen südkoreanischen Drama aus dem Jahr 2021 basiert. Das teilte Bela Bajaria, Netflix' Leiter der globalen TV-Abteilung, am Dienstag auf dem Banff World Media Festival mit. Nach Angaben von Netflix soll die Show die größte Reality-Wettbewerbsserie aller Zeiten sein, mit der größten Besetzung und dem höchsten Preisgeld in der Geschichte des Reality-Fernsehens, wenn 456 Spieler um 4,56 Millionen Dollar kämpfen.Die Teilnehmer werden eine Reihe von Spielen absolvieren, die von der Originalsendung inspiriert sind, sowie neue Spiele, die ihre Strategien, Allianzen und ihren Charakter testen sollen, während andere um sie herum ausscheiden. Die zehn-teilige Wettbewerbsserie ist eine Koproduktion zwischen Studio Lambert und The Garden und wird in Großbritannien gedreht. Stephen Lambert, Tim Harcourt und Toni Ireland sind ausführende Produzenten für Studio Lambert, während John Hay, Nicola Hill und Nicola Brown ausführende Produzenten für The Garden sind.„«Squid Game» hat die Welt mit der fesselnden Geschichte und den kultigen Bildern von Regisseur Hwang im Sturm erobert. Wir sind dankbar für seine Unterstützung, wenn wir die fiktive Welt in diesem großen Wettbewerb und sozialen Experiment in die Realität umsetzen", sagte Brandon Riegg, Netflix' Vice President of Unscripted and Documentary Series. "Fans der Dramaserie können sich auf eine faszinierende und unvorhersehbare Reise gefasst machen, während unsere 456 Kandidaten aus der realen Welt durch die größte Wettbewerbsserie aller Zeiten navigieren, voller Spannung und Wendungen, mit dem größten Geldpreis aller Zeiten am Ende."