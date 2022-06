Apple sichert sich die Major League Soccer

US-Fernsehen

Der neue Vertrag sieht eine zehnjährige Zusammenarbeit vor.

Der Tech-Gigant Apple hat einen Zehn-Jahres-Pakt mit der Major League Soccer geschlossen, der die AppleTV-App ab 2023 zum exklusiven Ort macht, an dem man jedes einzelne MLS-Spiel live sehen kann. Der neue Rechtevertrag bindet Apple bis 2032 an den Fußball und ist der zweite Sportvertrag, den das Unternehmen in den letzten Monaten abgeschlossen hat, nachdem es im April eine Vereinbarung zur Übertragung von Freitagabendspielen der Major League Baseball bekannt gegeben hatte."Zum ersten Mal in der Geschichte des Sports werden die Fans in der Lage sein, alles von einer großen professionellen Sportliga an einem Ort zu sehen", sagte Eddy Cue, Senior Vice President of Services von Apple, in einer Erklärung. "Das ist ein wahr gewordener Traum für MLS-Fans, Fußballfans und alle, die Sport lieben. Keine Fragmentierung, keine Frustration – nur die Flexibilität, sich für einen bequemen Dienst anzumelden, mit dem man alles aus der MLS überall und jederzeit sehen kann, was man will. Wir freuen uns darauf, es noch mehr Menschen leicht zu machen, sich in die MLS zu verlieben und ihren Lieblingsverein anzufeuern."Disneys ESPN hat derzeit die Rechte, Spiele der MLS außerhalb des Fernsehens auf seinem Abonnement-Portal ESPN+ zu zeigen, aber das wird nicht mehr möglich sein, sobald Apple im nächsten Jahr die Kontrolle übernimmt. ESPN hat nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person kein Gebot für die Streaming-Rechte abgegeben.