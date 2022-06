Zattoo: Hanns Schempp wird Marketingchef

Köpfe

Das Streamingunternehmen, das Fernsehsender schon seit Jahren im Netz verfügbar macht, hat einen neuen Marketing-Chef.

Hanns Schempp wechselt zu Zattoo als Head of Marketing TV Platform (TVP). In dieser neu geschaffenen Position ist er ab sofort für die internationale Markenpositionierung, Leadgenerierung und Produktvermarktung der TV-as-a-Service-Lösung von Zattoo verantwortlich. Schempp gründete zuvor die Marketingberatung Miota.Schempp kommt nun zu Zattoo in der neu geschaffenen Position des Head of Marketing TV Platform (TVP). Er wird die direkte Verantwortung für alle Marketing- und Kommunikationsinitiativen im Zusammenhang mit dem TV-Plattformgeschäft von Zattoo übernehmen, mit besonderem Fokus auf die Bereiche Markenpositionierung, Lead-Generierung und Produktmarketing. Es wird erwartet, dass Schempp das TVP-Marketingteam weiter ausbaut, mit dem er das weitere Wachstum des TV-as-a-Service-Geschäfts von Zattoo mit Netzbetreibern und anderen IP-TV- und TV-Streaming-Anbietern unterstützen wird."TV-Dienste sind nach wie vor ein Leuchtturm der Kundenerfahrung und -information. Ich freue mich darauf, dieses leistungsstarke Asset mit dem erfahrenen Zattoo-Team zu noch mehr zukünftigen Gigabit-Telekommunikations- und Content-Playern zu bringen, um ein nachhaltiges Geschäftswachstum zu erzielen", kommentiert Hanns Schempp.Jörg Meyer, Chief Commercial Officer von Zattoo: "Hanns ist ein Marketingleiter mit intensiver kommerzieller Erfahrung in ganz Europa und ich freue mich darauf zu sehen, wie sein Beitritt zum Zattoo-Team uns helfen wird, das dynamische TVP-Geschäft zu skalieren."