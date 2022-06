TV-Markt schwächelt

Wirtschaft

Bei einer Veranstaltung von Credit Suisse teilte dies NBC-Chef Jeff Shell mit.

NBCUniversal erwartet, dass das Volumen der im Rahmen des jährlichen Feilschens abgeschlossenen Werbeverträge "in der gleichen Größenordnung wie im letzten Jahr" liegen wird, so Jeff Shell, CEO der Comcast-eigenen Einheit. Er sagte, dass Rückgänge aufgrund von "Nabelschnurkürzungen durch die Preisgestaltung und Peacock für uns kompensiert wurden", so Shell auf einer von Credit Suisse organisierten Investorenkonferenz.Seine Äußerungen decken sich mit denen von Bob Bakish, CEO von Paramount Global, der den Werbemarkt am Dienstag als "unruhig" bezeichnete und feststellte, dass sein Unternehmen "angesichts des wirtschaftlichen Gegenwinds einige Herausforderungen" sehe. Bakish sagte, Paramount Global sei zu 80 bis 90 Prozent mit seinen Upfrontsgesprächen fertig".Medienkäufer sagen, dass Disney, Fox und NBCUniversal am schnellsten Geschäfte abschließen, gefolgt von Paramount Global und Warner Bros. Discovery. Der letztgenannte Marktteilnehmer, der stärker als seine Konkurrenten vom Kabel abhängig ist, hat aggressiv versucht, sich mehr Volumen und höhere Preise zu sichern, während seine Konkurrenten weniger belastenden Bedingungen zustimmen – und die Geschäfte schneller abschließen.