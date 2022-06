Nur ein kurzes Hoch: «Die große "Terra X"-Show» fällt wieder

Quotennews

Es gab wohl kurze Hoffnungsschimmer in Mainz, als zuletzt mehr Menschen «Die große "Terra X"-Show» einschalteten. Zumindest aus Sicht der Reichweite ein Fehler.

Für zwei Shows im März 2022 schaltete Mainz bereits das Programm auf. Die Tendenz zeigte damals nach oben. Am 09. März schauten erst 3,03 Millionen Zuschauer zu, am 23. März folgten bereit 3,19 Millionen. Auch die Marktanteile stiegen demnach von 11,0 auf 11,3 Prozent, während ebenfalls die jüngeren Zuschauer einen Schritt nach vorn machten. Die 14- bis 49-Jährigen steigerten sich von 0,44 auf 0,56 Millionen Zuschauer und damit von 6,5 auf 8,5 Prozent Marktanteil. Was kann die Show also drei Monate später?Weiter nach oben geht es vorerst mit den Zahlen nicht. Zurück ist man beim ZDF und der «Die großen "Terra X"-Show» auf in etwa dem Niveau von Anfang März. Gestern schauten 3,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, besorgniserregend ist hingegen die Leistung bei den jüngeren Zuschauern. Hier ließen sich lediglich 0,37 Millionen entsprechende Zuschauer ermitteln. Dennoch wird man in Mainz den Abend als Erfolg verbuchen, denn mit insgesamt 14,9 Prozent Marktanteil und immerhin 8,4 Prozent bei den jungen Zuschauern gibt es nichts zu meckern.Das Erste konnte am Mittwochabend mit dem Dramazu keiner Zeit mithalten. Insgesamt schauten 2,9 Millionen Zuschauer bei dem 90-Minüter rein, die jüngeren Zuschauer präsentierten sich mit 0,3 Millionen Fernsehenden. Demnach lagen die Marktanteile beim Ersten bei insgesamt guten 14,1 Prozent, am jüngeren Markt ergaben sich 6,7 Prozent.