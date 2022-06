«Noah» kommt nach sechs Jahren bei Kabel Eins an

Quotennews

An Fronleichnam pausierte das werktägliche Programm des Unterföhringers Senders. Stattdessen wurden zahlreiche Spielfilme wiederholt.

Der Süden und der Westen von Deutschland nahmen sich an Fronleichnam frei – und das hatte zum Teil auch Auswirkungen auf das Fernsehprogramm. Der Sender Kabel Eins startete mit den Dienstagswiederholungenund. Die Spielfilme aus den Jahren 1994 und 2010 fuhren zwischen 12.30 und 17.50 Uhr 0,35 sowie 0,45 Millionen Zuschauer ein, der Sender verbuchte einen Marktanteil von 4,3 und 4,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,07 und 0,10 Millionen gemessen, die Marktanteile beliefen sich auf 3,8 sowie 5,4 Prozent.Der erste «Indiana Jones»-Spielfilmlief am Montag im Kabel-Eins-Programm, am Donnerstag wurde er vor 0,56 Millionen Zuschauern wiederholt. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf 3,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,8 Prozent eingefahren. 0,14 Millionen junge Menschen verfolgten den Spielfilm.hatte um 20.15 Uhr Sender-Premiere, in drei Stunden wurden 1,01 Millionen Zuschauer und 4,9 Prozent gemessen. Die Reichweiten bei den Umworbenen wurden mit 0,26 Millionen gezählt, der Marktanteil belief sich auf 6,3 Prozent.Zwischen 23.15 Uhr und 02.55 Uhr wiederholte Kabel Eins, in der Tim Curry den Clown verkörperte. Die Warner-Bros.-Produktion, die für das US-Network ABC produziert wurde, kostete lediglich zwölf Millionen US-Dollar. Die zwei Teile erreichten 0,33 und 0,19 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 3,6 und 5,3 Prozent. Mit 0,13 und 0,07 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 6,5 und 5,6 Prozent ein.