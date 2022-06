«All Together Now» kämpft sich zu den bisher stärksten Quoten

Quotennews

In der Zielgruppe schob sich die Musikshow zudem erstmals über den Senderschnitt. Erfolgreich lief der Abend zudem für das Filmprogramm bei ProSieben.



Als sonderlich großer Erfolg kann die Ausstrahlung der neuen Musikshowbislang nicht gewertet werden. Vor allem in der zweiten Woche musste Sat.1 einen deutlichen Rückschlag verkraften, als das Format auf ernüchternde 2,5 Prozent Marktanteil bei 0,56 Millionen Fernsehenden abstürzte. Gestern versuchten erneut verschiedene Kandidaten mit ihrem 100-sekündigen Aufritt die 100-köpfige Jury zum Mitsingen zu bewegen.Nach dem Rückschlag ging es in der Vorwoche bei 0,69 Millionen Zuschauern zumindest wieder auf maue 3,2 Prozent Marktanteil nach oben. Die 0,32 Millionen Umworbenen näherten sich mit soliden 6,8 Prozent dem Senderschnitt an. Mit der gestrigen Ausgabe wuchs die Reichweite auf 0,76 Millionen Menschen. So gelang dem Sender ein Sprung auf den bisher besten Marktanteil von akzeptablen 3,8 Prozent. Auch die 0,30 Millionen Jüngeren schoben sich erstmals über den Senderschnitt und sicherten sich eine gute Sehbeteiligung von 7,8 Prozent.Knapp eingeholt wurde das Programm von ProSieben . Hier überzeugte der Superheldenfilm0,80 Millionen Fernsehende, was einem guten Marktanteil von 4,0 Prozent entsprach. Die 0,34 Millionen Werberelevanten lagen bei solidem 8,6 Prozent. Mit dem Fantasyfilmkletterte die Quote bei 0,67 Millionen Neugierigen auf starke 5,5 Prozent. Auch den 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen gelang ein Sprung auf hohe 10,2 Prozent Marktanteil.