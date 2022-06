Welt mit Doku über Frauen in Spitzenpositionen

TV-News

In wenigen Tagenzeigt der Nachrichtensendung die Reportage «Siegertypen – Jung, weiblich, erfolgreich». Darin stehen sieben Frauen im Mittelpunkt, die ihre Karriere-Geschichte erzählen.

Für den 28. Juni hat der Nachrichtensender Welt eine neue Reportage angekündigt, die sich um erfolgreiche Frauen dreht.ist um 20:05 Uhr in deutscher Erstausstrahlung zu sehen. Darin erzählen sieben Frauen – von Unternehmerin bis Olympiasiegerin – von ihrem Karriereweg, der ihnen trotz Vorurteilen und Geschlechterklischees gelungen ist, wodurch sie Vorbilder für viele junge Menschen wurden.Zu Wort kommen unter anderem Rennfahrerin Sophia Flörsch, die versucht, sich nach einem schweren Unfall den Weg in die Formel 1 zu erkämpfen, sowie Janina Mütze, die Mitgründerin des Meinungsforschungsinstituts „Civey“. Sie wurde bereits mit 27 Jahren vom Wirtschaftsmagazin ‚Forbes‘ in die „30 Under 30“-Liste in der Kategorie Technologie gewählt. Zudem erzählt die Unternehmerin und Gründerin von „Global Digital Women“, Tijen Onaran, von ihrer Geschichte. Außerdem stehen Julia Bösch, Unternehmerin und „Outfittery“-Gründerin, Beachvolleyball-Olympiasieger Laura Ludwig, Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment bei „WOW Tech“, Aminata Touré, Vizepräsidentin und Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtags (Bündnis 90/Die Grünen), vor der Kamera. Welt begleitet die Dokumentation bereits ab Samstag, 18. Juni, mit Kurzportraits der Frauen innerhalb der Nachrichtenstrecke.In der Reportage von Lea Zora und Fanny Juschten schildern die Protagonistinnen ihre Erfahrungen mit Karriere-Hindernissen, teilen ihre Ansichten zu klassischen Geschlechterrollen und erklären, wie diese das berufliche Fortkommen von Frauen heute noch beeinflussen. Sie hinterfragen Vorurteile und Klischees, sprechen über Netzwerke und Quote. Themen sind außerdem die Partnerwahl, die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und die Frage, wieso diverse Teams erfolgreicher sind. Am Tag der Ausstrahlung sind die Frauen über den Tag verteilt zu Gast im Welt-Studio in Berlin.