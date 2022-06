Urlaubscheck läuft akzeptabel

Quotennews

Am Donnerstag stand die erste von drei «Sat.1 Spezial»-Sendungen zum Thema Urlaub auf dem Programm.

Die Corona-Zahlen sind in den vergangenen Monaten stark gefallen, die ersten Sommerferien beginnen in Nordrhein-Westfalen bereits in einer Woche. Jetzt startet Sat.1 die Reihe, in der die beliebtesten Reiseziele der Deutschen vorgestellt werden. Zur besten Sendezeit prüfen Claudia von Brauchitsch, Chris Wackert und Karen Heinrichs beliebte Reiseziele.Den Auftakt mit dem Titel „Europa“ verfolgten an Fronleichnam nur 0,84 Millionen Fernsehzuschauer und führten bei Sat.1 zu einem Marktanteil von 3,9 Prozent. Die Produktion, die auch auf Deutschland spielte, wollten 0,28 Millionen junge Menschen sehen. Der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf akzeptable 6,7 Prozent. Im Anschluss stand Claudia von Brauchitsch fürvor der Kamera, das Magazin aus Unterföhring erreichte 0,77 Millionen Zuschauer und 4,5 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,27 Millionen erzielt, der Marktanteil belief sich auf 7,3 Prozent.erzielte ab 23.25 Uhr 0,42 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 3,8 Prozent. Bei den Umworbenen sorgte das Format für 0,15 Millionen Menschen, der Marktanteil belief sich auf 5,9 Prozent. Zwischen 00.20 und 02.15 Uhr wiederholte Sat.1, das sich 0,15 Millionen Menschen ansahen. Der Marktanteil lag bei 3,0 Prozent. Mit 0,05 Millionen jungen Leuten brachte man 3,4 Prozent zustande.