Kabel Eins bleibt typisch Deutsch

TV-News

«Deutschlands größte Geheimnisse» am Sonntagabend, «Achtung Abzocke» immer donnerstags: Kabel Eins setzt auf bewährtes Programm im Juli. Sat.1 Gold setzt derweil auf zwei Neustarts.

Derzeit probiert sich Kabel Eins am Sonntagabend mit «Die Lieblingsmarken der Deutschen» an einem neuen Format, das mit den ersten beiden Folgen eine gute Einschaltquote in der Zielgruppe von 5,3 und 6,5 Prozent einfuhr. Auch am 3. Juli bleibt der Unterföhringer Sender dem ausgerufenen Motto „typisch Deutsch“ treu und zeigt um 18:10 Uhr zunächst eine alte Folge des Reportage-Formats, gefolgt von einer neuen Ausgabe um 20:15 Uhr. Eine Woche später schlagen zudemam Sonntagvorabend auf. Zuletzt war «Deutschlands größte Geheimnisse» im Frühjahr zu sehen und fuhr bis zu 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein.Wenige Tage später setzt Kabel Eins auchfort. Ab dem 7. Juli startet Peter Giesel in eine neue Staffel. Die neuen Folgen befassen sich mit der nach der Corona-Pandemie wiedererwachten Reiselust, die mittlerweile sogar Fernreisen möglich macht. Peter Giesel sorgt unter anderem in den Metropolen New York, Rio und Lissabon sowie auf den Urlaubsinseln Zypern, Island oder der Dominikanischen Republik für Ordnung.Sat.1 Gold setzt derweil auf neue Programmfarben und hat für Dienstag, den 5. Juli, um 20:15 Uhr den Start der US-amerikanischen Krimi-Dokuangekündigt. In dieser Dokumentation werden reale Fälle beleuchtet, bei denen die Täter die Überreste ihrer Opfer im Garten verscharrt haben. Sat.1 Gold zeigt das Format jeweils in Doppelfolgen.Zwei Tage später gibt es zudem die Heimwerker-Sendungzu sehen – ebenfalls in Doppelfolgen. In der britische Doku-Serie setzen Restaurierungsexperten ihr Können ein, um verstaubten Schätzen wieder zu neuem Glanz zu verhelfen und deren Besitzern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dabei bekommen sie verrostete Erbstücke, geschichtsträchtige Gegenstände, wertvolle Antiquitäten oder bedeutsame Erinnerungsstücke unter die Finger.