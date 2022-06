RTL 2022/23: RTL bleibt dem Retro-Trend treu

Hintergrund

«100.000 Mark Show», «Frei Schnauze», «Die Supernasen», «Club las Piranjas»: Die Liste der wiederaufgelegten Kultformate wird auch in der kommenden TV-Saison nicht kleiner. Dazu setzt RTL auf das Zusammenspiel von Streaming und linearem Fernsehen.

Die Programmpräsentation von RTL für die neue Saison kam nicht ohne den hauseigenen Streamingdienst aus, der als hybrides System aus AVOD- und SVOD-Dienst aufgestellt werden und als „One App, all Media“ dienen soll, wie die beiden Co-CEO von RTL, Matthias Dang und Stephan Schäfer betonten. Mehr als eine Milliarde Euro wolle man in neue Inhalte investieren. Der Dienst soll Fernsehen, Streaming, Print sowie Musik, Podcast, Radio und Hörbucher umfassen. „Wir wollen die Menschen in Deutschland unterhalten, informieren und begeistern – mit unseren klassischen Sendern wie RTL oder VOX ebenso wie mit dem Ausbau von RTL+ zur umfassenden Entertainment-App – und so der Lieblingsplatz der Menschen in Deutschland sein, wenn sie gute Unterhaltung und verlässlichen Journalismus suchen. Dafür investieren wir massiv in Inhalte und in Talente“, so die beiden CEOs.Für das lineare Fernsehen hat man zahlreiche Show-Events angekündigt, wie die Neuauflage der Oster-Show, deren Vorbereitungen für das kommende Jahr bereits laufen. Zu den weiteren neuen Unterhaltungsformaten gehören die Wettshowmit Guido Cantz, die im Juli debütiert,mit «Bergdoktor»-Darsteller Hans Sigl und, die ebenfalls bereits einen Sendetermin im Juli erhalten hatte.Dem Retro-Trend wird man auch in der neuen Saison nicht aus dem Weg gehen, dennkommen wieder und mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger will RTLals großes Show-Event feiern. Laura Wontorra moderiert die Show, die am 16. August im Berliner Admiralspalast aufgezeichnet wird. Angekündigt sind zudem prominente Gäste, zahlreiche Wegbegleiter und junge «Supernasen-Fans». Im Comedy-Bereich war bereits der Aufschlag von(im Juli) mit Max Giermann bekannt. Außerdem gibt es das einmalige Comeback von. In die Kultriege reiht sich auchmit Ulla Kock am Brink ein. In der Fiction gehören die RTL+-Serien(Staffel 2),mit Hape Kerkeling undzu den Highlights, die auch ins Free-TV zu RTL kommen. Weitere RTL-Serien und Reihen für die kommende Season sind(RTL+), undsowie 90-minütige Eventfilme der langjährigen RTL-Serie. RTL ist RTL+ und RTL+ ist RTL.Im Streamingbereich debütieren zudem die Serienneuheitenmit David Hasselhoff,und. Noch im Juni starten außerdem die Anthologie-Serienach Buchvorlagen von Ferdinand von Schirach und, den sogenannten "Todespfleger" Niels Högel, der zwischen 1999 und 2005 als Krankenpfleger in verschiedenen Kliniken in Deutschland zahlreiche Morde beging. Außerdem arbeitet man unter dem Arbeitstitelan einer Dokumentation über den größten Missbrauchsskandals in der deutschen Geschichte. Darüber hinaus sind große Dokumentationen aus dem Bereich Politik und Wirtschaft sowie über gesellschaftsrelevante Themen (und) und Personen öffentlichen Interesses geplant. In der Reality wird neben neuer Staffeln der preisgekrönten Dating-Formateunddas laut RTL „erfolgreichste RTL+-Reality-Format“fortgesetzt.„Die Kraft des bewegten Bildes war nie größer als heute. Das Bedürfnis des Publikums reicht von harten Reportagen über hochwertige Erzählstoffe bis zu herrlicher Zerstreuung, für uns bedeutet das: von «Team Wallraff» über «Sisi» bis zu den «RTL Wasserspielen». RTL Deutschland verfügt dank der Kombination aus linearem Fernsehen und Streaming über einzigartige Möglichkeiten. Wir wollen diese nutzen und mit unseren Inhalten in allen Genres marktführend zu sein. Entsprechend breit investieren wir“, erklärt Henning Tewes, Chief Content Officer RTL Deutschland.