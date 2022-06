Primetime-Check

Wie schlug sich Sat.1 mit seinem «Club der guten Laune»? Hatte VOX mit «Tonis Welt» gute Werte?

4,69 respektive 4,50 Millionen Zuschauer erreichte das ZDF mitund, die Marktanteile beliefen sich auf grandiosen 20,6 und 20,2 Prozent. Beim jungen Publikum spielte man 9,6 und 10,3 Prozent ein. Zunächst sendete die blaue Eins einzum Erdbeben in Afghanistan, den 3,05 Millionen Zuschauer sahen (14,0%). Beim jungen Publikum sicherte man sich 11,4 Prozent. Das Erste verbuchte mitnur 2,17 Millionen Zuschauer und 9,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 4,4 Prozent dabei.undsicherten sich 1,63 und 1,86 Millionen, die Marktanteile wurden mit 7,7 und 11,0 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum standen 5,5 und 7,9 Prozent auf der Uhr.Der deutsche Spielfilmbrachte 0,89 Millionen Zuschauer zu Sat.1, danach sahen 0,39 Millionen. Bei den Umworbenen wurden nur 7,9 und 4,6 Prozent erzielt. Die zweite-Ausgabe lockte 1,12 Millionen Zuschauer zu RTL, die 10,5 Prozent bei den jungen Leuten einbrachte. ProSieben schickteundauf Sendung, die Programme sicherten sich 0,95 und 1,04 Millionen. In der Zielgruppe fuhr man jeweils starke 12,7 Prozent ein.Die letzten zwei-Folgen wollten sich 0,47 und 0,57 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, in der Zielgruppe wurden schlechte 3,5 und 4,3 Prozent gemessen. Eine Doppelfolge vonbrachte 0,73 und 0,98 Millionen, in der Zielgruppe wurden 6,9 und 9,1Prozent erzielt. Kabel Eins setzte auf, der Streifen kam bei 1,27 Millionen Zuschauer an und erzielte sehr gute sechs Prozent Marktanteil.