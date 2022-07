«Rosins Restaurants»-Staffelfinale mit guten Quoten

Quotennews

Der Sternekoch aus Dorsten versuchte dieses Mal ein Lokal aus dem südhessischen Hochtaunuskreis auf Vordermann zu bringen.

Die aktuelle, 15. Staffel vonist für Kabel Eins wieder ein Erfolg. Der Sternekoch Frank Rosin versuchte in den neuen Folgen unter anderem den Imbiss seiner Mutter mit einem neuen Besitzer zum Laufen zu bringen und erntete 6,3 Prozent in der Zielgruppe. Im Staffelfinale verschlug es den Koch aus Dorsten in den südhessischen Hochtaunuskreis, denn in Oberreifenberg betrieben Daniela und Matthias ein Lokal.Das „Punto Latino“ war zunächst nur eine Cocktailbar, sollte allerdings als Gastronomie ausgebaut werden. Rosin steckte sein Herzblut in das Projekt, um der vierköpfigen Familie eine finanzielle und kulinarische Perspektive zu bieten. Folge vier der aktuellen Staffel erreichte 0,59 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 2,7 Prozent. Die von Redseven produzierte Sendung erreichte 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man auf einen Marktanteil von guten 5,1 Prozent zurückblicken kann.Während «Rosins Restaurants» vorab bei Joyn zu sehen war, mussten die Zuschauer bis Donnerstag warten, um einen erneuten Statusbericht beimitzubekommen. 0,46 Millionen Zuschauer verfolgten zudem die fünf größten Fälle, die Frank Rosin in den vergangenen Jahren meistern musste. Das Magazin erreichte einen Marktanteil von 2,9 Prozent. Auch ein Test der Spezialitäten Lateinamerikas bot Kabel Eins an, die Sendung verzeichnete 0,16 Millionen junge Zuschauer und generierte 4,7 Prozent bei den Werberelevanten.