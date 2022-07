Seven.One sichert sich Lizenzrechte an «The Musical Of Your Life»

TV-News

Das Showformat stammt aus Belgien und wurde bereits in neun weitere Länder verkauft. Hierzulande will Seven.One das Leben eines Stars feiern.

In Unterföhring scheinen die großen Ideen für erfolgreiche Neustarts für die Primetime auszugehen – «Wer stiehlt mir die Show?» einmal ausgenommen. Derweil muss gar das «TV Total»-Quiz «Blamieren oder Kassieren» eine Stunde am Mittwochabend füllen. Dies tut Moderator Elton zwar recht erfolgreich, aber einen Innovationspreis erhält man damit dennoch eher nicht. Nun hat man sich eine neue Idee aus dem Ausland gesichert.Wie die Seven.One Entertainment Group, die das Unterhaltungsgeschäft der ProSiebenSat.1 Media regelt, am Mittwoch bekannt gab, hat sich das Unternehmen die Rechte an dem belgischen Show-Formatgesichert, das aus dem Hause BE-Entertainment stammt. Darin wird das Leben eines Stars in Musical-Form zelebriert. Während der Promi mit vielen anderen Zuschauer im Publikum einer besonderen Location sitzt, werden Schlüsselmomente aus dessen Leben von Gesangs- und Tanzprofis in Musical-Songs auf einer Bühne performt. In Belgien wurde die Show zu einem durchschlagenden Erfolg und wurde bereits in neun weitere Länder verkauft.„Es gibt Momente im Leben, die sich nicht in Worte fassen lassen. Und für eben diese Momente steht «The Musical Of Your Life». Die Show hat beim belgischen Sender Play4 für einen fantastischen Quotenanstieg von 200 Prozent im Vergleich zum Senderschnitt gesorgt (Z. 14-44 J.). Die Show feiert das Leben und wir feiern diese Show“, erklärt Hannes Hiller, SVP Content Development Sat.1 und ProSieben , ließ aber offen für welchen Sender das Format geplant ist.