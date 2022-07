«Evil» geht in Staffel vier

US-Fernsehen

Das Drama der «The Good Fight»-Macher wird fortgesetzt.

Im September steht das letzte Kapitel von «The Good Fight» an, danach haben die Schöpfer Robert und Michelle King Zeit, sich komplett aufzu konzentrieren, welches nun eine vierte Runde bekommt. Die Schöpfer Robert King und Michelle King fungieren neben Liz Glotzer, Rockne S. O'Bannon und Nelson McCormick als ausführende Produzenten. Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit King Size Productions produziert und von Paramount Global Content Distribution vertrieben.Die Serie ist ein psychologischer Krimi, der die Ursprünge des Bösen im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Religion untersucht. Katja Herbers spielt Dr. Kristen Bouchard, eine forensische Psychologin, die zusammen mit dem katholischen Priester David Acosta (Mike Colter) und dem Technologieexperten Ben Shakir (Aasif Mandvi) übernatürliche Vorfälle untersucht. Michael Emerson, Christine Lahti, Kurt Fuller, Andrea Martin, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco und Dalya Knapp spielen ebenfalls mit.«Evil» befindet sich jetzt in der dritten Staffel, von der bislang vier Episoden ausgestrahlt wurden. Die Story von Staffel drei setzt kurz nach dem Ende von Staffel zwei ein, als sich der frisch ordinierte David und Kristen küssen. Die beiden müssen sich in dieser schwierigen neuen Realität zurechtfinden, während sie gleichzeitig mit Davids Verwicklung in "die Entität", eine Spionageeinheit innerhalb der katholischen Kirche, zu kämpfen haben. In der Zwischenzeit wird Ben von den ungelösten Fällen geplagt und wendet sich hilfesuchend an seine Schwester.