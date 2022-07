«Schloss Goldbach»: Sat.1-Sketch-Show läuft am späten Mittwochabend

TV-News

Die neue Sketch-Comedy von Sat.1 wird keinen prominenten Sendeplatz erhalten.

Bei den Screenforce Days 2022 lag der Fokus der Sat.1-Programmvorstellung auf dem Programm am Nachmittag. Senderchef Daniel Rosemann stellte mit «Volles Haus» ein gänzlich neues Konzept für den Bällchensender vor. Fast schon zur Nebensache wurden andere Neustarts, die es ohnehin nicht im Übermaß gab. Einer davon ist die Sketch-Comedy, deren Ankündigung insofern überraschend kam, da Rosemann wenige Woche vor der Präsentation noch in einem Interview verriet, da Comedy aufgrund der vielen Problemfelder im Sat.1-Programm „derzeit keine Priorität“ hätte und ohnehin „wie deutsche Fiction eine gründliche Vorbereitung“ brauche. Dementsprechend erhält «Schloss Goldbach» auch keinen prominenten Sendeplatz.Die Show startet vielmehr im Anschluss an das Ralf-Schmitz-Format(ehemals «Paar Wars») am Mittwoch, den 27. Juli, um 23:05 Uhr. Schmitz übernimmt die Mittwochsprimetime am kommenden Mittwoch komplett, denn neben «Paar Love» strahlt Sat.1 am 13. und 20. Juli auch zwei neue-Folgen aus, in denen Guido Cantz und Ross Antony ihre Improvisationskünste zum Besten geben sollen.In «Schloss Goldbach» stehen große Stars und Sternchen wie Helene Fischer, Evelyn Burdecki, Karl Lauterbach, Markus Lanz, Familie Pooth, Carsten Maschmeyer, Dieter Bohlen oder Hans Sigl im Mittelpunkt, die von den Schauspielern Marti Fischer, Katrin Ingendoh, Luisa Wietzorek, Michael Meichßner, Khalid Bounouar, Jenny Bins und Tobias John von Freyend parodiert werden. Die Protagonisten sollen auf «Schloss Goldbach» in ihre Mitte zurückfinden und dabei ihr Seelenleben baumeln lassen.