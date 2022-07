Hilary Swank spielt im Opioid-Thriller mit

Kino-News

Jack Reynor und Olivia Cooke werden ebenfalls die Hauptrollen in «Mother’s Milk» verkörpern.

Hilary Swank («Million Dollar Baby»), Jack Reynor («Midsommar») und Olivia Cooke («House of the Dragon») werden in dem kommenden Opioid-Thrillermitspielen. Der Film, dessen Produktion kürzlich in New York abgeschlossen wurde, stammt von Regisseur Miles Joris-Peyrafitte, der zusammen mit Madison Harrison das Drehbuch geschrieben hat. Zu den früheren Arbeiten des Regisseurs gehören der ausgezeichnete Film «As You Are» und der Film «Dreamland» mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Neben den drei Hauptdarstellern gehören Dilone, Hopper Penn, Norm Lewis und Karen Aldridge zur weiteren Besetzung.«Mother's Milk» handelt von einer Journalistin, die nach dem Mord an ihrem entfremdeten Sohn eine unwahrscheinliche Allianz mit seiner schwangeren Freundin eingeht, um die Verantwortlichen für seinen Tod aufzuspüren. Gemeinsam stoßen sie auf eine Welt voller Drogen und Korruption auf der Schattenseite ihrer kleinen Stadt im Bundesstaat New York, wo sie ein noch dunkleres Geheimnis aufdecken."Diesen Film zu realisieren, war sechs Jahre lang ein persönlicher Traum von mir, und die Zusammenstellung einer Starbesetzung wie dieser ist mehr, als ich mir je hätte erhoffen können", sagte Joris-Peyrafitte in einer Erklärung. "Ich freue mich so sehr darauf, diese Geschichte mit ihnen und meinem Team von großartigen Produzenten zum Leben zu erwecken."