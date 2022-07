Noch mehr von «Stranger Things»

US-Fernsehen

Die Duffer-Brüder haben eine eigene Produktionsfirma gegründet.

Das-Universum expandiert bei Netflix , da die Duffer Brothers mehrere Projekte in der Welt, die sie für die Serie geschaffen haben, in Planung haben. Im Rahmen ihres Gesamtvertrags mit Netflix haben die Duffers – Matt und Ross – die Produktionsfirma Upside Down Pictures gegründet und Hilary Leavitt für die Leitung des Unternehmens gewonnen.Unter den neuen Projekten, die sie in der Entwicklung haben, arbeiten die Duffers offiziell an einem «Stranger Things»-Spin-off, wobei die genauen Handlungsdetails noch geheim sind. Die Serie wird auf einer Idee der Duffers basieren und von Upside Down Pictures und 21 Laps produziert werden. Die Duffers haben bereits gesagt, dass sich die Serie nicht auf Figuren wie Eleven oder Steve Harrington konzentrieren wird. Darüber hinaus ist ein Theaterstück in Arbeit, das in der Welt und der Mythologie von «Stranger Things» spielt. Es wird von Sonia Friedman, Stephen Daldry und Netflix produziert. Daldry wird auch Regie führen. 21 Laps fungiert als assoziierter Produzent."Matt und Ross sind ein einzigartiges Talent mit einer klaren Vision", sagte Ted Sarandos, Co-CEO und Chief Content Officer von Netflix . "Es ist kein Zufall, dass «Stranger Things» den Zeitgeist durchdrungen hat und zu dem epischen Popkultur-Phänomen geworden ist, das es heute ist. Wir freuen uns, mit ihnen weiterhin neue Geschichten zu erzählen, während Upside Down Pictures wächst, und Hilary als kreative Partnerin zu begrüßen."