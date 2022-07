«Big Cigar»: P.J. Byrne ist dabei

US-Fernsehen

In der neuen Apple-Serie wird der Schauspieler Steve Blauner verkörpern.

Apples kommende Mini-Seriehat P.J. Byrne in einer wiederkehrenden Rolle besetzt. In der sechsteiligen Serie spielt André Holland die Rolle des Black-Panther-Anführers Huey P. Newton. Sie basiert auf dem gleichnamigen Artikel des Playboy-Magazins von Joshuah Bearman und erzählt die wahre Geschichte, wie Newton sich auf seinen besten Freund Bert Schneider (Alessandro Nivola), den Hollywood-Produzenten hinter «Easy Rider», verließ, um einer landesweiten Fahndung zu entgehen und nach Kuba zu entkommen, während er vom FBI ins Exil verfolgt wurde.Zur Besetzung gehören auch Tiffany Boone und Marc Menchaca. Byrne wird in der Serie als Steve Blauner zu sehen sein. Blauner war ein Partner von Schneider und Bob Rafelson bei BBS Productions und war auch als Manager des Musik-Superstars Bobby Darin bekannt. Blauner wurde zuvor von John Goodman in dem Film «Beyond the Sea» gespielt.Jim Hecht, der kürzlich «Winning Time» bei HBO produzierte, schrieb den Pilotfilm und ist ausführender Produzent. Janine Sherman Barrois, die Showrunnerin für Serien wie «Claws» und «Self Made» und die Schöpferin und Showrunnerin von «The Kings of Napa» bei OWN, wird als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren. Don Cheadle ist als Regisseur und ausführender Produzent für die ersten beiden Episoden an Bord. Warner Bros. Television ist das Studio.