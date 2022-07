Rudern, Triathlon, Tour de France - der sportliche Sonntag

Quotennews

Mit gleich drei sportlichen Highlights am Stück begeisterte das Erste gestern die Nachmittags-Sport-Fans.

[imgr][/imgr]Zwischen etwa 14 und 17:30 Uhr musste für Sport-Fans der Sender nicht gewechselt werden. Im Ersten startete dieden sportlichen Nachmittag, gefolgt von derund abschließend mit der 9. Etappe der. Bereits zu Beginn war zur «Ruder-WM» mit 0,78 Millionen Zuschauern eine ordentliche Reichweite an Bord, wenn auch der Marktanteil von 6,4 Prozent eher dünn erscheint. Die jüngeren Zuschauer präsentierten sich mit einem Marktanteil von 4,6 Prozent bei 0,13 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.Sämtliche Reichweiten und Quoten steigerten sich ab 15 Uhr mit dem Beginn derim Format der Mixed-Staffel. Das Event aus Hamburg steigerte die gesamte Zuschauerzahl auf 1,16 Millionen Zuschauer und den Marktanteil auf ganz 9,1 Prozent. Die jüngeren Zuschauer machten einen Sprung um fast zwei Prozentpunkte auf 6,5 bei 0,21 Millionen Zuschauern. Der Grundstein für einen erfolgreichen Sport-Nachmittag war also gelegt. Diemusste noch abholen.Mit der 9. Etappe von Aigle nach Châel les Portes du Soleil sammelten die Fahrer über 193 km ganze 1,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Der Marktanteil wurde dadurch zweistellig und präsentierte sich mit 12,6 Prozent glänzend. Die jüngeren Zuschauer holten sich knapp vier Prozent mehr und landeten mit 0,34 Millionen Zuschauern bei starken 10,4 Prozent. Am heutigen Montag pausiert die «Tour de France», die 10. Etappe führt die Fahrer am 12. Juli von Morinze les Portes du Soleil nach Megève.