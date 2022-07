Sport im Ersten von Triathlon über Fahrradfahren bis hin zu Fußball

Quotennews

Über den Tag verteilt bot Das Erste gestern ein abwechslungsreiches Angebot an Übertragungen zu Sportevents.



Tagsüber war das Programm im Ersten mit zahlreichen Sportereignissen gefüllt. Bereits ab 13.05 Uhr lief die Übertragung des Damen-Triathlons aus Hamburg. Profis sowie Hobbysportlerinnen schwimmen zunächst, schwingen sich dann aus Rad und laufen später an Sehenswürdigkeiten wie den Landungsbrücken, der Reeperbahn, der Speicherstadt und dem Fischmarkt vorbei. Insgesamt interessierten sich hierfür 0,57 Millionen Fernsehende, was einem mauen Marktanteil von 6,6 Prozent entsprach. Bei den 0,07 Millionen Jüngeren blieb der Sender bei schwachen 3,6 Prozent hängen.Ab 14.30 Uhr war schließlich die 8. Etappe der Tour de France zu sehen, die von Dole nach Lausanne führte. Nachdem sich die Übertragung am Tag zuvor wieder über die Marke von einer Million Zuschauer gehoben hatte, ging es diesmal noch weiter aufwärts. Die 1,16 Millionen Fernsehenden sicherten sich eine solide Quote von 11,2 Prozent, was dem bislang stärksten Resultat entsprach. Bei den 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren zudem passable 7,5 Prozent Marktanteil möglich.Ab 17.45 Uhr konzentrierte sich der Sender schließlich auf die Fußball-EM der Frauen. Hier traf die Schweiz auf Portugal, das Team, das nachrücken durfte, nachdem Russland von der Teilnahme ausgeschlossen worden war. Das Aufeinandertreffen endete mit einem Remis. Es waren 2,06 Millionen Sportfans mit von der Partie, was zu einem hohen Marktanteil von 13,8 Prozent führte. Auch bei den 0,24 Millionen jüngeren Neugierigen waren gute 9,0 Prozent möglich.