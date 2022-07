«Tour de France» holt sich mit der 7. Etappe die 1 Million zurück

Quotennews

Seit Anfang des Monats wird im Ersten wieder geradelt. Die «Tour de France» konnte bisher jedoch aus Quoten-Sicht noch nicht überzeugen.

Bereits auf der 7. Etappe der diesjährigenkonnte sich das Erste erstmals über gute Zahlen in Sachen Reichweite und Quote freuen. Den zuvor besten Tour-Tag markierte die 2. Etappe von Vejle nach Sonderborg am 03. Juli. Dabei schauten 1,06 Millionen Rad-Fans zu, der Marktanteil gefiel mit 8,5 Prozent jedoch trotzdem nicht wirklich. Die jüngeren Zuschauer präsentierte sich mit 0,2 Millionen Zuschauern und ebenfalls maximal ordentlichen 7,7 Prozent. Dennoch bleibt das Erste dran und mit der gestrigen 7. Etappe von Tomblaine nach La Super Planche des belles Filles ergaben sich neue Bestwerte in allen Kategorien.Womöglich auch, weil sich auf den 176,3 km ein echtes sportliches Drama abspielte. Das Trio um Lennard Kämna, Maximilian Schachmann und Simon Geschke dominierte über weite Strecken das Rennen, bis kurz vor Schluss der Gesamtführende Tadej Pogacar sich seinen zweiten Tagessieg schnappte. Den Last-Minute-Sieg des Slowenen verfolgten im Ersten 1,06 Millionen Zuschauer, womit sich erst zum zweiten Mal in diesem Jahr mehr als eine Million Zuschauer für die Tour versammelten. Zudem kletterte der Marktanteil dadurch erstmals auf zweistellige 10,5 Prozent.Mit 0,19 Millionen jüngeren Zuschauern gelang der Etappe zwar kein neuer Reichweiten-Bestwert, doch überschatteten die erreichten 9,9 Prozent Marktanteil hier sämtliche bisherigen Leistungen. Am heutigen Samstag geht es mit der 8. Etappe von Dole nach Lausanne weiter. Die 192,5 km lange Streckenfahrt wird ab 14:30 Uhr im Ersten übertragen, ehe es um 17:45 Uhr mit der «UEFA Frauen-EM 2022» und dem Spiel Portugal gegen die Schweiz weitergeht.