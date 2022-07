VOX sendet wieder «Grill den Henssler Sommer Special»

TV-News

Noch in diesem Monat duelliert sich Steffen Henssler auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg für die Sommerausgaben seiner VOX-Sendung. VOX zeigt zudem die 23. «Law & Order: SVU»-Staffel.

Im Winter hattenoch mit Marktanteilen in der Zielgruppe von 5,9 Prozent etwas zu kämpfen und fiel im Vergleich zur vorherigen Runde recht deutlich zurück. Die Frühjahrs-Runde, die insgesamt 16. Staffel, sorgte dann aber wieder für tolle Werte und bescherte VOX Marktanteile von guten 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insofern dürfte die Vorfreude sowohl bei Fans als auch bei den Senderverantwortlichen auf die kommende Sommer-Special-Staffel groß sein. Der Kölner Sender hat diese nun terminiert. Los geht es auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg ab dem 31. Juli, fünf Ausgaben sind vorgesehen.Dann muss sich Steffen Henssler mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderator Harry Wijnvoord, Musiker und Moderator Stefan Mross sowie Designerin Barbara Becker messen. Außerdem wollen Choreographin Nikeata Thompson, Comedian Chris Tall, Schauspieler Oliver Mommsen, Sängerin Kim Fisher sowie Stand-Up Comedian Paul Panzer, Moderatorin Evelyn Weigert, Komiker Wigald Boning, Dschungel-König Filip Pavlović, Moderator Patrick Esume und Komikerin Ilka Bessin ihr Können am Grill beweisen. Die Promis werden von den Gebrüdern Eggert, Björn Swanson, Ali Güngörmüş, Johann Lafer und Christian Lohse unterstützt. In der Jury sitzen Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach.Am darauffolgenden Freitag, 5. August, hat VOX darüber hinaus ein Schmankerl für US-Serien-Fans. Im Anschluss an die derzeit bereits ausgestrahlten «Magnum P.I.»-Folgen startet der Sender mit der roten Kugel ab 22:05 Uhr die 23. Staffel von. Am späten Freitagabend werden jeweils Doppelfolgen gezeigt, weswegen die aktuell und in den kommenden Wochen ausgestrahlten Spielfilme auf diesem Timeslot wegfallen.