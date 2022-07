«TV total» punktet weiter

Quotennews

Auch «Blamieren und Kassieren XL» läuft in Woche drei weiter erfolgreich.

Bevor am Donnerstag «Das große Promi-Büßen» bei ProSieben startet und dies das Sommerhighlight werden soll, stand am Mittwoch erst einmal weiter Hausmannskost auf dem Programm: Sebastian Pufpaff führte durch eine weitere Ausgabe von, die sich zwischen 20.15 und 21.25 Uhr erstreckte. Die Show wurde von 1,10 Millionen Zuschauern gesehen und erfreute somit 4,6 Prozent des Gesamtmarktes. In der Zielgruppe sorgte man mit 0,69 Millionen Umworbenen für starke 12,9 Prozent – das beste Ergebnis seit Ende April. Die Wiederholung um 01.25 Uhr brachte nur 60.000 Zuschauer und furchtbare 2,3 Prozent in der Zielgruppe.Elton durfte zwischen 21.25 und 22.30 Uhr mit zwei weiteren Prominenten und drei Menschen aus dem «TV total»-Saalspielen. Das Spin-off lief wie schon in den Vorwochen gut. Die Brainpool-Produktion sicherte sich 0,92 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,0 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,54 Millionen Zuseher verbucht, der Marktanteil belief sich auf gute 10,5 Prozent. Die 00.25 Uhr-Wiederholung kam noch bei 0,11 Millionen Zuschauer an, in der Zielgruppe sicherte man sich aber unzumutbare 2,6 Prozent.kam um 22.30 Uhr unter die Räder. Nur noch 0,47 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Show, die von Christian Düren moderiert wird und 3,1 Prozent Marktanteil erntete. Mit 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte man 7,4 Prozent. Im Anschluss folgte eine Wiederholung mit 0,26 Millionen und 6,1 Prozent bei den Umworbenen.