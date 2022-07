«Der König der Kindsköpfe» kommt nicht in Fahrt

Quotennews

Nach drei der vier Ausgaben wird mehr als deutlich, dass sich die komplette zweite Staffel meilenweit von der Werten der ersten Runde befindet.



Bei der gestrigen Ausgabe vonübernahm Guido Cantz die Rolle als Host und ließ Martin Rütter und Oliver Pocher gegeneinander antreten. In der kommenden Woche wird bereits die finale Episode gesendet, in dem der Titel dann endgültig vergeben wird. Bislang kam das Format jedoch nicht an die Werte der vergangenen Staffel heran und blieb zuletzt mit 1,00 Millionen Fernsehenden bei akzeptablen 5,4 Prozent Marktanteil hängen. Die 0,34 Millionen Jüngeren sicherten sich annehmbare 8,4 Prozent.Mit 1,06 Millionen Zuschauern war gestern eine geringfügige Erhöhung der Reichweite zu beobachten. Erneut stagnierte das Format jedoch bei einem ausbaufähigen Resultat von 5,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe musste die Show weiter an Quoten einbüßen. Diese Woche fanden sich lediglich 0,33 Millionen Umworbene vor dem Bildschirm ein. Dies hatte einen neuen Tiefstwert von nicht mehr als mäßigen 7,3 Prozent Marktanteil zur Folge.Recht gut kam zur gestrigen Primetime Kabel Eins mit dem Filmprogramm weg. Ab 20.15 Uhr wurde der Actionthrillerausgestrahlt, der 0,73 Millionen Zuschauer überzeugte. So lag der Film mit 3,2 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt. Die 0,24 Millionen Werberelevanten sicherten sich gute 4,6 Prozent. Mitbestand das Publikum noch aus 0,45 Millionen Menschen, wodurch sich die Quote auf hohe 4,3 Prozent erhöhte. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren nun starke 6,4 Prozent Marktanteil möglich.